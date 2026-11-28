Un consilier al liderului suprem de la Teheran a îndemnat sâmbătă Irakul să dea dovadă de prudență în privința politicilor sale de frontieră și să nu cedeze presiunilor americane.

Mohammad Mokhber, consilier al lui Mojtaba Khamenei, a scris într-o postare pe X că Iran a fost alături de poporul irakian în zilele sale cele mai grele și și-a dovedit prietenia.

„Această legătură indestructibilă îi cere Bagdadului să rămână vigilent în privința frontierelor, astfel încât să nu devină un instrument al dușmanilor islamului și să nu cedeze politicilor criminalului Trump”, a afirmat Mokhber, citat de Iran International.

Declarația consilierului iranian vine pe fondul informațiilor din presa internațională cu privire la închiderea unor puncte irakiene de trecere a frontierei, notează Reuters.

Statele Unite, care în iulie au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene, au anunțat în această lună înființarea grupului operativ Iron Gate, pentru a restricționa circulația armelor și a materialelor vizate de sancțiuni, peste frontierele terestre ale Iranului și prin Marea Caspică.

„Străpungerea blocadei inamicului este în curs”

Vineri, Mokhber declarase că Iranul nu va „permite ca blocada să rămână în vigoare” și că „nici Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă”.

Tot atunci, comandantul forțelor navale iraniene, Shahram Irani, a declarat pentru televiziunea de stat că „străpungerea blocadei inamicului este în curs”.

„Porturile noastre sunt active astăzi. Contrar propagandei, au loc escorte maritime și suntem alături de marinari și proprietarii de nave”, a susținut Shahram Irani.