Avertisment dur al unui laureat Nobel. Apel la marile puteri pentru „oprirea” lui Trump, după ultimatumul dat Iranului

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi fostul director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed el-Baradei, a făcut apel duminică la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, după ce acesta a lansat un ultimatum pentru Iran.

„Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris el-Baradei pe X în limba arabă, potrivit News.ro.

Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, sub ameninţarea de a „dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron.

În replică, Teheranul a spus că „întreaga regiune” va deveni „un iad” pentru Statele Unite și Israel dacă escaladarea continuă.

Un purtător de cuvânt al Republicii Islamice a declarat pentru presa din țară că „iluzia victoriei” a devenit „o mlaștină” în care Statele Unite și Israelul se vor „scufunda”.

Conform evaluării făcute de mai multe servicii americane de informații, în prezent Iranul nu este dispus să se angajeze în negocieri substanțiale pentru încheierea războiului deoarece are o neîncredere profundă față de Statele Unite și Israel, care au atacat țara de două ori, în vara trecută și în 28 februarie 2026, în timp ce discuțiile privind programul nuclear iranian erau în desfășurare, a relatat The New York Times.