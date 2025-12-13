Avertisment ignorat la Cotroceni. Ludovic Orban a dezvăluit sfatul pe care Nicușor Dan nu l-a luat în seamă

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se va implica, președintele s-a prezentat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

„Preşedintele a dat un interviu la dumneavoastră. Ăla era punctul meu de vedere, ce a spus preşedintele în interviul cu dumneavoastă, a spus că nu se implică de fapt şi că nu face campanie pentru un candidat. Iar la două zile după acest interviu s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Nu dau din casă, dar noi am avut o discuţie chiar înainte de interviul la dumneavoastră”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, conform News.ro.

Orban a declarat că i-a spus preşedintelui că nu ar fi corect să susţină un anumit candidat: „Oarecum asta am discutat, că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar. În plus şi susţinerea trebuie gândită din perspectiva constituţională, adică nu trebuie încălcată Constituţia, că poate să vulnerabilizeze preşedintele în campanie peste limitele constituţionale. Şi în plus există şi riscul să susţii pe cineva şi să piardă. Şi dacă pierde, ceea ce s-a şi întâmplat, exact în fieful preşedintelui, o să fie o înfrângere a preşedintelui”.

„Foarte mulţi oameni şi-au dorit un om care să facă administraţie”

Întrebat dacă preşedintele credea că Drulă va câştiga alegerile, Orban a răspuns că nu poate da un răspuns.

„Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. (…) În sondajele publicate era Băluţă pe primul loc şi umăr la umăr, pe locul 2, domnul Ciucu cu domnul Drulă. În sondajele reale niciodată n-a trecut de 14-15% Drulă, iar Ciprian Ciucu era pe la 21-22% şi 23% într-un sondaj de opinie. Plus era vorba de alţi parametri, în afară de intenţia de vot efectivă. Era vorba de notorietate, de favorabilitate, de încredere, de percepţie şi de apropiere de modelul de primar pe care şi-l doresc marea majoritate a bucureştenilor”, a mai declarat Orban.

Potrivit acestuia, Ciprian Ciucu corespundea mai bine „pentru că el e mai puţin politic şi mai mult un administrator”.

„Şi foarte mulţi oameni şi-au dorit un om care să facă administraţie şi care să rezolve problemele. Şi care a demonstrat în funcţiile anterioare şi mai ales la Primăria Sectorului 6, că e un om de administraţie”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a plecat de la Cotroceni după o lună și jumătate

În 2 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile de primar general. Candidatul USR s-a clasat, însă, pe locul al patrulea în urma scrutinului din 7 decembrie.

Ludovic Orban a pleacat de la Cotroceni după o lună și jumătate, în urma unei decizii luate „în termeni amiabili”, potrivit unui comunicat venit de la Administrația Prezidențială.

Potrivit surselor HotNews, Dan luase în calcul să renunțe la consilierul său pe politică internă pentru criticile aduse lui Drulă, pe care îl acuza că folosește imaginea președintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Fost premier și fost lider PNL, candidat la prezidențiale din noiembrie, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei.