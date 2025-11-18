Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, luată în calcul de Nicușor Dan / Orban: „Nu vă pot da un răspuns”

La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban ar putea fi demis de Nicușor Dan, au declarat pentru HotNews surse la curent cu situația.

Contactat de HotNews și întrebat dacă a fost revocat sau anunțat că va fi demis din funcția de la Cotroceni, Orban a răspuns: „Nu vă pot da răspunsul la această întrebare. Dacă voi exista o decizie de revocare vă voi comunica”.

Decizia este luată în calcul de președintele Nicușor Dan în urma declarației lui Orban în care îl critica pe Cătălin Drulă ca folosește imaginea președintelui în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, conform surselor citate.

Ludovic Orban a fost numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru politică internă în 6 octombrie.

În 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că asta va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedinteului prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Ludovic Orban a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre o implicare a lui Nicușor Dan în campania electorală pentru București, în condițiile în care președintele a participat la lansarea candidatului USR Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

„A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

Fost premier, candidat la prezidențiale din noiembrie, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei. El l-a susținut și pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai.