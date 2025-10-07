Avertisment pentru șoferii din București. Ce sunt sfătuiți să evite în timpul codului roșu de ploi torențiale

Bucureștenii sunt îndemnați marți să evite, în această perioadă, parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, în contextul avertizării cod roșu de ploi abundente, și să curețe rigolele, gurile de scurgere și șanțurile de lângă proprietăți, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale.

Alte măsuri, recomandate de Apa Nova, în contextul fenomenelor meteo care se anunță în următoarele 24 de ore vizează protejarea subsolurilor și garajelor și deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei și evitarea utilizării acestora în spații inundate, potrivit Agerpres.

„Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50-70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție. Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști”, a transmis compania Apa Nova, într-un comunicat de presă.

Preventiv, echipele operaționale Apa Nova au realizat operațiuni de verificare a stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere; verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu potențial risc de acumulare (depresionare); acțiuni de control și verificare specifice în nodurile hidrotehnice; pregătirea utilajelor și a personalului pentru perioada evenimentului pluvial.

Compania mai spune că echipele vor rămâne prezente în teren pe toată durata avertizării meteorologice, asigurând intervenții rapide pentru degajarea carosabilului și gestionarea în timp real a solicitărilor clienților și ale autorităților.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară. Autoritățile locale au decis ca miercuri să fie închise școlile din Capitală și toate județele vizate de codul roșu de ploi torențiale și vijelii – Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov.

„Rămânem în alertă”

Rămânem în alertă pe toată această perioadă cu alerte de ploi și inundații și suntem pregătiți să intervenim acolo unde situația o va impune, a transmis secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Raul Pop, la ședința extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență, convocat marți, ca urmare a avertizărilor emise de Adminstrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

„În această dimineață a fost extinsă avertizarea de Cod Roșu la nivelul județelor Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde cantitățile de apă pot fi cuprinse între 80 – 100 l/mp, izolat 120 – 140 l/mp. Și avertizarea de Cod Portocaliu a fost extinsă ca arie, incluzând și județele Olt, Bacău și Vaslui, unde sunt prognozate cantități de apă de 60 – 90 l/mp, izolat 100 l/mp. Pentru județele aflate sub Cod roșu, recomandarea este să se evite trecerile prin vad și, în măsura în care este posibil, deplasările. Rămânem în alertă pe toată această perioadă și suntem pregătiți să intervenim, acolo unde situația o va impune”, a precizat Pop, într-un comunicat transmis de Ministerul Mediului.

La rândul lor, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) au subliniat că, în perioada vizată de avertizări, echipele rămân în dispozitiv, iar atenția va fi concentrată și pe zona județului Tulcea.

„Totodată, la nivelul Capitalei, s-a mărit capacitatea de atenuare, pentru a putea tranzita volume mai mari de precipitații și se discută cu Apa Nova București, astfel încât, în această seară, în funcție de precipitațiile înregistrate, să se ia decizii coordonate care să conducă la limitarea efectelor, având în vedere cantitățile de precipitații prognozate”, conform comunicatului.

De asemenea, reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și cei ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGS) au adăugat că sunt pregătite forțe și mijloace de intervenție care se deplasează spre județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu, unde vor ajunge cu motopompe, camioane, microbuze și bărci.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a convocat, marți, Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), constituit la nivelul instituției, pe fondul emiterii de atenționări și avertizări meteorologice, dar și a alertelor hidrologice de inundații.