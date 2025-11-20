Avertisment pentru utilizatorii Google Chrome și ai altor browsere bazate pe Chromium. „Vulnerabilități critice”

Mai multe vulnerabilități critice afectează Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, au avertizat joi experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituției.

„Există indicii de exploatare activă, iar actualizarea de urgență este esențială pentru securitatea dispozitivelor. Au fost raportate mai multe vulnerabilități critice în browser-ul Google Chrome (…) Atenție! Nu doar aplicația software Google Chrome este vulnerabilă, ci și alte aplicații de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleași vulnerabilități și necesită actualizare. Vulnerabilitățile în cauză sunt CVE-2025-13223 și CVE-2025-13224, ambele de tip ‘type confusion’. Această eroare determină browser-ul să interpreteze greșit tipul unui obiect și poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod malițios sau provocarea unor blocări ale aplicației”, au explicat specialiștii DNSC.

Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care DNSC recomandă ca toți utilizatorii să actualizeze aplicația software de tip browser utilizată, la cea mai recentă versiune.

