Avertisment UE pentru India. Kallas: „Sunt obstacole în calea cooperării noastre”

Achiziţiile Indiei de petrol rusesc şi participarea sa la un exerciţiu militar organizat de Moscova ar putea dăuna întăririi legăturilor sale cu Uniunea Europeană, a avertizat miercuri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP, preluată de Agerpres.

În faţa jurnaliştilor, la Bruxelles, Kaja Kallas a declarat că a evocat aceste subiecte cu ministrul indian al afacerilor externe, adăugând: „sunt obstacole în calea cooperării noastre şi a întăririi relaţiei noastre”.

New Delhi şi blocul european poartă în prezent discuţii în vederea stabilirii unui „parteneriat strategic”, în special în materie de comerţ şi apărare.

În acest context, Comisia Europeană speră să încheie până la sfârşitul anului un acord de liber-schimb cu New Delhi, după cum a confirmat miercuri Comisia Europeană, într-un document care rezumă principalele axe ale cooperării lor. Un summit UE-India este discutat pentru începutul lui 2026.

Pentru moment, pe lângă capitolul comerţ, cele două părţi discută de asemenea despre un parteneriat în materie de securitate şi apărare, care se referă la domenii precum gestionarea crizelor, securitatea maritimă, lupta împotriva terorismului şi ameninţările cibernetice. Acesta ar putea de asemenea facilita cooperări în industria de apărare.

Contingente din Iran şi India, dar şi din alte ţări din Asia şi Africa, au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, care s-au derulat în parte la porţile UE şi care provoacă îngrijorare Kievului şi statelor europene.

În plus, preşedintele american Donald Trump a cerut UE să facă presiune asupra Indiei şi a Chinei pentru a înceta să achiziţioneze petrol rusesc şi să ajute astfel Moscova să finanţeze războiul din Ucraina.