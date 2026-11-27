Wizz Air le atrage atenția pasagerilor că, în perioada sărbătorilor de iarnă, pot primi mesaje false care par să vină din partea companiei aeriene. Acestea le pot promite bilete de avion gratuite, returnarea banilor sau îi pot anunța că trebuie să își modifice urgent rezervarea, potrivit unui comunicat al companiei, citat de agenția spaniolă de presă Europa Press.

Prin intermediul acestor mesaje, pasagerii sunt direcționați către site-uri false, unde li se solicită date bancare, parole sau alte informații personale.

Wizz Air precizează că nu solicită niciodată prin e-mail datele cardurilor sau ale conturilor bancare ale clienților.

Compania le recomandă pasagerilor să utilizeze aplicația oficială pentru efectuarea check-in-ului, achiziționarea de servicii suplimentare sau verificarea stării zborurilor.

O altă variantă este accesarea directă a site-ului companiei, prin introducerea adresei în browser.

„Ne dorim ca pasagerii noștri să călătorească fără griji de sărbători. Dacă primiți un mesaj suspect sau vi se cer datele cardului ori ale contului bancar, nu accesați linkurile incluse în acesta. Folosiți pentru contul WIZZ o parolă puternică, diferită de cele utilizate pentru alte conturi, și nu o comunicați nimănui. Fiți atenți și la conturile neoficiale de pe rețelele sociale care se prezintă drept Wizz Air și vă cer să plătiți pentru soluționarea unei cereri de despăgubire sau pentru alte servicii de călătorie. Cel mai sigur este să vă gestionați călătoria direct în aplicația WIZZ sau în contul de pe wizzair.com”, a declarat Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.

Cum pot fi recunoscute mesajele frauduloase

Pentru a se proteja de tentativele de phishing (n.r. metodă de fraudă online prin care infractorii se dau drept reprezentanți ai unor companii sau instituții pentru a obține date personale ori bancare), Wizz Air le recomandă pasagerilor:

să verifice cu atenție adresa de e-mail a expeditorului;

să fie atenți la ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate;

să nu acceseze linkurile din mesajele pe care nu se așteptau să le primească;

să nu deschidă fișierele atașate unor astfel de mesaje.

„Perioada Crăciunului este una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru pasagerii noștri și, din păcate, și pentru infractorii cibernetici”, a mai declarat Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.