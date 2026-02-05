Avertismentul comisarului UE pentru Apărare către țările Uniunii: „Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit”

Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfăşurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creşterea eforturilor de înarmare şi dezvoltarea de tehnologii spaţiale, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Europa trebuie să îşi asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte aşa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.

„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârşit”, crede Andrius Kubilius. „Dacă americanii încep să-şi reducă prezenţa, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldaţi americani aflaţi la ora actuală pe continentul european şi care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.

UE nu are capacitate de transport rapid al trupelor

Comisarul european a amintit în acest context că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE. El a subliniat şi necesitatea dezvoltării capacităţilor de tehnologie spaţială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.

Pe de altă parte, acelaşi comisar european a estimat că ajutorul militar pe care UE intenţionează să îl ofere Ucrainei anul acesta şi anul viitor, respectiv câte 30 de miliarde de euro în fiecare an, nu este suficient pentru a împiedica Rusia să domine câmpul de luptă şi să câştige războiul.

În declaraţia despre acest ajutor el s-a referit strict la împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina acceptat în decembrie de liderii europeni şi care urmează să fie finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război” şi va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre, împrumut care astfel va fi mai probabil un ajutor nerambursabil oferit Ucrainei, întrucât este greu de presupus că Rusia va accepta să-i plătească acesteia reparaţii de război.

Numai 24 din cele 27 de state membre ale UE vor garanta plata împrumutului, după ce Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a acestui împrumut de 90 de miliarde de euro, din care 60 de miliarde vor fi folosite de Ucraina pentru achiziţia de echipamente militare anul acesta şi în 2027. Totuşi, separat de acest ajutor, statele europene susţinătoare ale Ucrainei pot oferi acesteia sprijin militar de asemenea sub altă formă, cum ar fi donaţiile directe sau participarea la iniţiativa PURL (acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”), prin care cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene.