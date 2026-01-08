Avertismentul DSU după alertele emise de ANM de vreme rea

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care meteorologii au emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori viscolite.

Alertele meteo vizează fenomene precum ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă, dar și intensificări puternice ale vântului.

„Trei sunt valabile astăzi, până la ora 23:00. Însă, vor fi prelungite de alte trei coduri: unul galben și unul portocaliu (până la ora 10:00) și o altă avertizare tip cod galben (ninsoare viscolită ) până la ora 15:00”, a transmis DSU.

În aceste condiții, autoritățile au emis o serie de recomandări populației pentru a fi în siguranță:

„Evitați deplasările neesențiale: Nu porniți la drum în condiții de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați în prealabil dacă traseul este practicabil și nu sunt drumuri blocate”, a transmis DSU.

De asemenea, DSU recomandă pregătirea mașinii: „Asigurați-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă de combustibil”.

„Atenție la vântul puternic: Evitați să treceți sau să parcați mașina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcție ce se pot desprinde”, mai atrage atenția DSU.

În situația în care rămâneți blocați în zăpadă, DSU recomandă să nu părăsiți autovehiculul dacă nu vedeți o clădire în apropiere și sunați imediat la 112 pentru asistență.