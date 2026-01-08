Avertizări în serie emise de ANM: ger, ninsoare, viscol. În anumite zone, se vor înregistra și temperaturi de -15 grade

Administrația Națională de Meteorologie a transmis joi dimineață o serie de coduri galbene și portocalii în care avertizează că mari porțiuni de țară vor fi afectate de ger, ninsori și viscol.

Pe lângă avertizările pentru următoarele două zile, meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Cod galben pentru următoarele ore și în București

Ger la noapte în zeci de județe

În noaptea de joi spre vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade, potrivit unui cod galben al ANM.

Coduri galben și portocaliu de viscol la munte

Un cod galben de ninsoare viscolită valabil de joi, ora 23, până vineri, ora 15, anunță că în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Codul portocaliu de viscol puternic valabil în joi, ora 23, până vineri, ora 10, avertizează că în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Un alt cod galben valabil peste noapte prognozează că în vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Informare meteo de ninsoare, polei și ger până sâmbătă dimineață

Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3…10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade. Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Cod galben de ninsoare viscolită joi

Joi, până la ora 23, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Cod portocaliu de vânt în patru județe

Tot pe parcursul zilei de joi, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70…90 km/h.

Cod portocaliu de viscol puternic sus la munte

Pe parcursul zilei de joi, până la ora 23:00, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Foto: Kristo Robert | Dreamstime.com