„Dacă Ucraina cade, noi avem 680 de kilometri de frontieră cu Ucraina”, a avertizat luni seară fostul președinte Traian Băsescu.

În emisiunea „Dialoguri Libere” de la TVR1, fostul șef de stat a spus că nu înțelege poziția celor care susțin încheierea sprijinului pentru Ucraina, pentru că, în cazul în care Kievul va fi învins, țara noastră va deveni vecină cu armata rusă.

„Nu înțeleg pe cei care spun să terminăm cu Ucraina. Dacă Ucraina cade, noi avem tancurile rusești, avem 680 de kilometri de frontieră cu Ucraina”, a declarat Băsescu, citat de TVR Info.

El a avertizat că președintele rus Vladimir Putin nu poate fi ocolit în discuțiile mai largi privind securitatea și arhitectura europeană de securitate, fostul șef de stat arătând că Moscova are un arsenal nuclear comparabil cu cel al SUA.

„Oricât îi este de slabă economia, când începe să se apuce de un război, trebuie să ții cont că are focoase nucleare cât America”, a spus Băsescu.

La negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA marțea și miercurea trecută la Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe Unite), susținători europeni ai Ucrainei – precum Franța, Regatul Unit, Germania și Italia, dar și oficiali ai instituțiilor UE – au trimis reprezentanți, care însă au avut doar întâlniri separate cu delegațiile americană și ucraineană, prezența lor la masa negocierilor fiind respinsă de Rusia.

Moscova exclude în continuare prezența la masa negocierilor a aliaților europeni ai Ucrainei, pe care-i acuză că persistă în abordări neconstructive atât prin declarații și poziții, precum cererea inacceptabilă pentru Rusia de a desfășura trupe în Ucraina după un eventual acord de pace, cât și prin sprijinul militar și economic oferit Kievului și impunerea de noi sancțiuni Moscovei.

Emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au dat de înțeles, după ce s-au întâlnit joia trecută la Kremlin cu Vladimir Putin, că președintele rus ar fi acceptat sau ar urma să accepte prezența susținătorilor europeni ai Ucrainei la masa negocierilor.

Înainte de a se alătura negocierilor privind Ucraina, Europa trebuie să decidă dacă susține „pacea sau războiul”, a transmis între timp Kremlinul, al cărui consilier de politică externă, Iuri Ușakov, a anunțat că următoarea rundă de negocieri, la o dată încă neprecizată, se va desfășura tot în formatul tripartit Rusia-Ucraina-SUA, fără europeni.

În cât timp „l-am fi avut la frontieră” pe Putin

Întrebat dacă Rusia și SUA pot să își împartă sferele de influență, lăsând Europa în afara negocierilor de pace, fostul președinte a spus că discuția este exagerată și că aceasta ar fi avut sens doar dacă liderul de la Kremlin ar fi reușit „lovitura ucraineană“.

Băsescu a amintit, în context, de coloanele de tancuri rusești care înaintau spre Kiev la începutul invaziei ruse.

„Și l-am fi avut în trei zile, că atât făceau tancurile după socotelile lui. În trei zile l-am fi avut la frontieră, pe Putin cu toate tancurile lui”, a mai declarat fostul șef de stat.

Mai mulți miniștri de externe din UE au avertizat luni împotriva discutării viitoarei arhitecturi de securitate a Europei cu Moscova înainte de încheierea unui armistițiu în Ucraina, îndemnând Europa să nu cadă în capcana Rusiei, potrivit Reuters.

Orice astfel de discuții trebuie să aștepte până la încheierea unui armistițiu în războiul purtat de Rusia în Ucraina și să depindă de faptul că Moscova va face concesii semnificative, au afirmat aceștia.