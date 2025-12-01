Avertismentul lui Zelenski, înainte de vizita emisarului lui Trump, Steve Witkoff, la Kremlin, într-un moment critic al negocierilor de pace

Liderul Ucrainei a subliniat luni că probleme complicate au rămas fără rezolvare deocamdată, după negocierile SUA-Ucraina de duminică de la Miami, scrie Reuters. O analiză a Kyiv Independent a observat în același timp că șansele unui acord de pace sunt în acest moment foarte reduse, în ciuda presiunilor lui Trump.

„Probleme dificile rămân încă nerezolvate” după discuțiile dintre SUA și Ucraina din Florida, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, de la Paris, cu o zi înainte ca emisarul SUA Steve Witkoff să ajungă în Rusia pentru discuții cu oficialii de la Kremlin.

Vorbind după discuțiile purtate cu omologul său francez Emmanuel Macron, Zelenski a adăugat că pacea din Ucraina trebuie să fie durabilă, o aluzie la garanțiile de securitate pe care Kievul le cere pentru a evita un nou atac al Rusiei, în viitor.

Oficialii americani și ucraineni au purtat duminică discuții într-un complex de golf din Miami al magnatului imobiliar Steve Witkoff, emisar special al lui Trump, în încercarea de a rezolva cele mai importante chestiuni care blochează un posibil acord de pace.

Discuțiile au fost tensionate, dar pozitive, au spus oficialii implicați – însă nu au găsit deocamdată rezolvări ușoare la principalele probleme – chestiunea controlului teritorial în Donbas și cea a perspectivei aderării Ucrainei la NATO.

Zelenski a primit luni o dovadă de sprijin din partea președintelui francez Emmanuel Macron și se va îndrepta marți spre Irlanda. Ministrul apărării ucrainean urma și el să se prezinte la Bruxelles pentru întâlniri cu oficialii NATO.

Între timp, Witkoff se îndrepta spre Moscova, unde se va întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin.

Culisele negocierilor

Kievul și aliații săi europeni au făcut presiuni asupra Washingtonului pentru a revizui un plan de pace propus de SUA care inițial susținea principalele cereri ale Rusiei: ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu, să-și reducă dimensiunea armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO, printre altele.

Ucraina a afirmat că aceste condiții ar echivala cu o capitulare și ar lăsa-o vulnerabilă la o nouă eventuală invazie din partea forțelor Rusiei.

Potrivit unor informații citate de RBC-Ucraina, reprezentanții Ucrainei la negocierile de la Miami de duminică au respins retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului ca o condiție prealabilă pentru un acord de pace.

Negociatorii ucraineni au subliniat că o astfel de abordare este imposibilă din cauza limitărilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a incompatibilității unei astfel de cerințe cu situația reală de pe front.

Prin urmare, poziția Kievului rămâne neschimbată: discuția teritorială trebuie să înceapă cu linia actuală de contact.

„Căutarea de soluții potențiale continuă, dar aceasta este, desigur, o problemă foarte complexă”, a declarat o sursă pentru RBC-Ucraina.

Planul SUA propunea ca regiunea, care include o „centură fortificată” de orașe și localități puternic apărate, considerate cruciale pentru securitatea Ucrainei, să devină o zonă demilitarizată rusă, pe care Moscova ar administra-o, dar în care nu ar desfășura forțe militare.

O sursă care are cunoștințe directe despre negocieri a declarat pentru CNN că discuțiile avansează pe această temă, deși e neclar sub ce formă.

Delegația ucraineană a reamintit, de asemenea, că angajamentul țării față de aderarea la NATO este consacrat în Constituție, iar modificarea acestuia în numele unui acord de pace ar stabili un precedent negativ.

În același timp, sursa CNN a remarcat că există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a asigura securitatea Ucrainei.

Negociatorii au discutat spre exemplu un scenariu în care Ucraina ar fi efectiv privată de posibilitatea de a adera la NATO prin încheierea unui acord cu Rusia. Cu toate acestea, Kievul nu ar fi obligat din punct de vedere legal să renunțe la aspirațiile sale de a adera la alianță.

Un înalt oficial american, la rândul său, a declarat pentru The Wall Street Journal că, în timpul discuțiilor, Kievul și Washingtonul au discutat despre posibila dată a noilor alegeri în Ucraina, dar nu au rezolvat problema garanțiilor de securitate din partea SUA și a Occidentului.

Puține așteptări reale de la Moscova

În vreme ce întâlnirea lui Steve Witkoff cu Vladimir Putin este așteptată cu nerăbdare, unii analiști nu cred că ea va aduce foarte multe lucruri noi.

Alexandra Filippenko, expertă în relațiile dintre SUA și Rusia, a declarat pentru Kyiv Independent că întâlnirea va produce doar declarații oficiale și, poate, noi canale de comunicare cu echipa lui Trump.

„Dar cu siguranță nu va fi vorba de un progres important sau despre sau de acorduri reale”, a spus ea, adăugând că orice decizie semnificativă va fi negociată în privat.

În ciuda săptămânilor de negocieri și de presiuni din partea Washingtonului, semnele dinaintea vizitei lui Witkoff la Moscova sunt sumbre, scrie Kyiv Independent.

Motivele? Cu doar câteva zile înainte de consultările dintre SUA și Ucraina din Florida, din 30 noiembrie, Vladimir Putin a semnalat că nu vede niciun motiv pentru a face concesii semnificative.

Kievul, între timp, a dat semne că este la fel de reticent să cedeze în fața cererilor maximaliste ale Kremlinului.

„Este nevoie de o schimbare semnificativă pe front pentru ca una dintre părți sau chiar ambele părți să ajungă la concluzia că nu au nimic sau aproape nimic de câștigat din continuarea războiului”, a explicat Jenny Mathers, expert în politică internațională.

Revendicarea lui Putin

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că schița unui proiect de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea deveni baza viitoarelor acorduri pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar că, în cazul în care acesta nu se va concretiza, Rusia va continua să lupte.

Putin a emis și o revendicare cheie către Ucraina.

„Trupele ucrainene trebuie să se retragă din teritoriile pe care le controlează, iar apoi luptele vor înceta. Dacă nu pleacă, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace armate”, a spus Putin.

Citește și Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziție fermă pe tema planului de pace al SUA

El a afirmat că forțele ruse avansează în Ucraina într-un ritm mai rapid.

Putin a specificat ulterior că Donbas și Crimeea ar trebui să fie tema cheie a discuțiilor Rusia-SUA.