Avertismentul ONU pentru Germania, care vrea să reducă ajutorul umanitar pentru străinătate. „Va exista un noul val de oameni către Europa”

Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, i-a cerut parlamentului german să extindă ajutorul umanitar, în contextul în care Bundestagul se pregăteşte să definitiveze bugetul federal pentru 2026, relatează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

„Menţinerea bugetului umanitar atât de scăzut este o eroare strategică imensă”, a spus Grandi într-un interviu recent.

Pe 13 noiembrie, comisia pentru buget a Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german) se reuneşte pentru a finaliza bugetul naţional pentru 2026. Germania a înjumătăţit ajutorul umanitar în acest an comparativ cu 2024, de la 2,3 miliarde euro la 1,05 miliarde euro. Acelaşi nivel ca în 2025 este prevăzut pentru anul viitor.

„Dacă ajutorul umanitar se diminuează, va exista un nou val de oameni venind către Europa”, a afirmat reprezentantul ONU, făcând referire la numărul mare de migranţi ajunşi în Germania în 2015-2016, inclusiv mulţi din Siria, unde avea loc un război.

Filippo Grandi a explicat că sprijinul umanitar pentru refugiaţii sirieni din ţările vecine Siriei fusese tăiat la acea vreme din cauza constrângerilor bugetare, acesta fiind unul dintre motivele migraţiei în masă.

O situaţie similară se produce acum, a subliniat Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi. El a dat ca exemplu tăierea drastică a finanţării de către SUA, Germania, Regatul Unit, Franţa şi alte ţări, ceea ce a însemnat că a scăzut masiv asistenţa pentru persoanele care fug în Ciad din cauza conflictului sângeros din Sudan.

„Ştiţi cine controlează deja acele zone? Traficanţii”, a mai spus Grandi.