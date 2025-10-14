Avertismentul Poloniei: „Ar fi iresponsabil să nu construim un zid anti-drone. Rusia poate să lovească adânc în Europa”

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marți că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca Rusia să lovească în profunzimea regiunii, numind „iresponsabil” refuzul de a construi sisteme de apărare precum un „zid anti-drone” pe flancul estic, potrivit Reuters.

Aflat la Londra pentru a prezenta o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în Ucraina, Sikorski a îndemnat statele europene să „rămână ferme” în sprijinul acordat Kievului și a spus că speră ca președintele american Donald Trump să pună la dispoziția Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru a întări capacitatea acesteia de a lovi infrastructura rusă.

El a afirmat că furnizarea către Ucraina a mai multor muniții – precum sisteme antiaeriene și arme cu rază scurtă și medie de acțiune – este necesară pentru a proteja Europa, amintind de incursiunile unor drone deasupra Poloniei și ale unor avioane de luptă deasupra Estoniei. În privința dronelor observate deasupra Copenhagăi, Sikorski a spus că încă nu se știe dacă au fost rusești.

Întrebat de Reuters despre posibilitatea extinderii inițiativei privind un „zid anti-drone” pentru a contracara viitoare incursiuni, Sikorski a declarat că Rusia ar putea „din păcate, să lovească adânc în Europa”.

„Trebuie să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și cred că ar fi iresponsabil, în acest moment, să nu construim capacități anti-drone și drone”, a spus el, aflându-se lângă drona iraniană expusă în clădirea președintelui Camerei Comunelor din Parlamentul britanic.

Președintele rus Vladimir Putin a catalogat drept „absurditate” ideea că Rusia ar putea viza un stat membru NATO.

Sikorski, un critic vechi și ferm al lui Putin, a îndemnat însă Europa să se pregătească să sprijine Ucraina pentru încă trei ani – un orizont de timp pentru care, spune el, se pregătește și Kievul.

„Ucrainenii planifică acest război pe trei ani, ceea ce este o abordare prudentă”, a declarat ministrul polonez. „Și trebuie să-l convingem pe Putin că suntem pregătiți să ne menținem poziția cel puțin pentru acești trei ani.”