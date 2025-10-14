În timp ce așteaptă undă verde pentru Tomahawk, Zelenski prezintă planul cu banii pe masă pentru rachetele americane

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.

El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, potrivit unui corespondent Ukrinform, citat de News.ro.

Întrebat despre posibilele opţiuni de finanţare pentru rachetele Tomahawk, Zelenski a sugerat trei opţiuni. „O opţiune este programul PURL [Lista priorităţilor Ucrainei] al NATO. Prin acest mecanism, NATO achiziţionează diverse tipuri de arme din SUA cu fonduri proprii şi apoi ne transferă ceea ce avem nevoie”, a spus Zelenski.

A doua sursă potenţială, a adăugat el, este un acord bilateral important cu Statele Unite – „Mega Deal” – negocierile pentru care sunt încă în curs. „A doua opţiune este o achiziţie directă prin mega acord. Este o întreprindere de amploare şi mai este încă mult de parcurs”, a spus el.

Discuții intense cu Trump

Zelenski a adăugat și că fondurile provenite din activele ruseşti îngheţate ar putea fi utilizate şi pentru achiziţionarea de rachete Tomahawk.

„Este cu siguranţă o opţiune bună”, a spus el, precizând că este încă prea devreme pentru a discuta cantităţile exacte sau condiţiile potenţialelor livrări.

Preşedintele SUA, Donald Trump a declarat că Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia refuză să urmărească o soluţionare a războiului din Ucraina.

Zelenski a anunțat luni că se va întâlni cu omologul său american vineri la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea antiaeriană a Ucrainei și capacitățile de atac la distanță mare, conform Reuters.

Cei doi lideri au discutat atât sâmbătă, cât și duminică, pe fondul intensificării negocierilor privind posibila furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev, iar o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko urmează să erectueze o vizită la Washington înainte de întâlnirea de vineri.