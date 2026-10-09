Avertismentul șefului Ryanair: Ce se va întâmpla cu prețul biletelor de avion în anii următori

Costul „extrem de ridicat” al combustibilului pentru avioane poate persista până în 2028, a avertizat Michael O’Leary, CEO al companiei low-cost Ryanair, ceea ce se va vedea într-o creștere a prețurilor biletelor, relatează Reuters.

Războiul din Iran a determinat o creștere bruscă a prețurilor la combustibilul pentru avioane în acest an, reducând marjele companiilor aeriene, în ciuda utilizării pe scară largă a instrumentelor de acoperire a riscurilor legate de prețul combustibilului.

Combustibilul pentru avioane este în prezent cu aproximativ 50% mai scump decât înainte de război și este probabil să se mențină la aceste niveluri în următoarele 12-18 luni, a declarat O’Leary în cadrul unei conferințe de presă organizate joi de Airlines for Europe (A4E).

„Cu toții ne vom confrunta cu o provocare enormă în ceea ce privește costurile anul viitor”, a spus el, deși a precizat că nu se așteaptă ca stocurile să se epuizeze în curând.

Analiștii au avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil pentru avioane în al patrulea trimestru.

„Nu există nicio îndoială cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, nici în vara viitoare”, a adăugat O’Leary.

O’Leary a declarat că se așteaptă ca majorările tarifelor să continue în lunile următoare, mai ales că multe companii aeriene sunt mult mai puțin protejate împotriva riscurilor legate de costurile combustibilului pentru avioane pe măsură ce ne îndreptăm spre 2027.

El a afirmat anterior că prețurile biletelor ar putea crește cu până la 20% vara viitoare, ca urmare a creșterii costurilor.

„Companiile aeriene nu pot supraviețui decât dacă transferă aceste costuri ale combustibilului, care au crescut la un nivel absurd, sub forma unor tarife mai mari, iar clienții vor fi nevoiți să plătească”, a declarat O’Leary jurnaliștilor în marja conferinței de presă, adăugând ulterior că situația era deja o „criză în toată regula”.