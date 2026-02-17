Avertizare meteo de ninsori în București. Zăpada și viscolul revin în Capitală

Capitala se află începând de azi de la ora 10 sub cod galben de ninsori și viscol, potrivit ANM. Avertizarea meteo este valabilă până miercuri la ora 14.

Vremea începe să se răcească de marți în București. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara și noaptea vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în medie de 8…15 cm, anunță meteorologii.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

Temperatura maximă va fi de 2….3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

Miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade.