Avertizare meteo imediată pentru zone din 18 județe transmisă de ANM, valabilă în orele următoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei, valabile în orele următoare în mai multe zone din 18 județe.

Potrivit meteorologilor, se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea ghețușului, până la ora 11:00 în zone din județele Constanța și Tulcea, iar până la ora 12:00, în localități din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Iași, Vaslui, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Gorj, Olt, Dolj, Argeș și Cluj, potrivit Agerpres.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.