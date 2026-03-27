Avertizare meteo pentru București, emisă acum de ANM. Cum va fi vremea până luni

Bucureștiul a intrat vineri dimineață sub un cod galben de ploi însemnate cantitativ ce va fi valabil până în prima parte a zilei de luni, a anunțat Administrația Națională de Meterorologie.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, până sâmbătă dimineață vremea va fi vântoasă, înnorările se vor accentua treptat și, începând din orele serii, va ploua moderat cantitativ (10-20 l/mp).

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…65 km/h. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 6-7 grade.

De sâmbătă dimineață și până duminică dimineață, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10-15 l/mp).

Vântul va sufla moderat, cu intesificări în prima parte a zilei, când se vor atinge viteze de 50-55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 5-7 grade.

De duminică dimineață și până luni dimineață, cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 11-12 grade, iar cea minimă de 6-7 grade.

Meteorologii au emis vineri dimineață trei alerte cod galben de precipitații însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori viscolite în zona de munte, valabile pentru numeroase județe din țară și București, până pe 30 martie.