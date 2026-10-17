Avertizare pentru românii din Istanbul: Un nou cod roșu de vreme rea după inundații

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie critică pentru Istanbul, unde autoritățile turce au emis cod roșu de vreme rea pentru 17 și 18 octombrie.

Echipele municipale, echipele de intervenție în situații de urgență și locuitorii continuă operațiunile intense de curățare și evacuare a apei în cartierul Ayazaga din districtul Sariyer din Istanbul, Turcia, pe 16 octombrie 2026.

În acest weekend sunt aşteptate la Istanbul ploi torenţiale însoţite de vânt puternic, fenomene ce pot cauza inundaţii, alunecări de teren, perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, blocaje rutiere şi întreruperi temporare ale transportului în comun, anunță MAE.

Avertizarea vine după ce metropola s-a confruntat deja de câteva zile cu efectele celor mai grave inundații din ultimele opt decenii.

Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească instrucţiunile autorităţilor turce şi să evite deplasările neesenţiale în zona metropolitană Istanbul în această perioadă.

Unde pot cere românii ajutor

MAE recomandă pasagerilor care au zboruri programate cu destinaţia Istanbul să verifice în prealabil stadiul acestora, fie prin intermediul companiilor aeriene, fie accesând paginile de Internet: https://www.istairport.com/en/flights/flight-info/departure-flights?locale=en pentru Aeroportul Internaţional Istanbul, respectiv https://www.sabihagokcen.aero/passengers-and-visitors/flight-info/flight-details.fid(2089975).d(0).i(1) pentru Aeroportul Internaţional Sabiha Gokcen.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următorul telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Istanbul: +905335420695.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://istanbul.mae.ro/, www.mae.ro, şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.