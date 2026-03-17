Avertizori concediați, fraude ignorate: povestea nevăzută din spatele neplății taxelor din România

Cazul celor cinci funcționari din cadrul Finanțelor Publice Iași care erau simultan și inspectori ANAF, și reprezentanți ai firmelor controlate de ei nu e deloc singular, spune într-o discuție cu HotNews președintele Asociației „Avertizorilor în interes public”, Mihai Mihăilă.

„Fiecare avertizor de integritate din țară este atacat și denigrat imediat după ce face o avertizare în interes public. Și în proporție de 100% cam toți avertizorii își pierd locul din muncă și nu rămân în locul respectiv mai mulți ani, fiindcă nu reușesc să facă față presiunilor”, spune acesta. Mihăilă, care a lucrat la Direcția Taxe și Impozite Bacău, a fost concediat anul trecut chiar înainte de Paște, după ce făcuse o serie de avertizări în interes public care s-au lăsat cu condamnarea directorului de la Taxe și impozite. Mihailă a contestat în instanță decizia de concediere și se judecă cu fostul angajator.

Cazuri de fraudă la la plata taxelor și impozitelor sunt un sport național, mai spune avetizorul de integritate. El a trimis marți o adresă Guvernului în care dezvăluie numiri ilegale de directori, după ce s-a întâlnit cu 4 consilieri din cadrul Administrației Prezidențiale și anterior cu secretarul de stat din Finanțe Ráduly Róbert.

„Noi am transmis o adresă către Guvernul României și Ministerul de Finanțe în care am arătat metodele de a se eluda de la plata taxelor și impozitelor. La vremea respectivă, practic n-am primit nici o răspuns de la Finanție, dar am fost în audiență la unul din secretarii de stat- Ráduly Róbert, de la UDMR- fost primar în Miercurea Ciuc în două mandate- care a recunoscut că și acolo s-a întâmplat în timp ce era primar și că știe e un fenomen la scară națională. Toate programele informatice sunt făcute ca să permită modificări ale datelor sau portițe care să permită șmecherii.

I-am dat doar un singur exemplu în care, într-un singur caz, era vorba de 750 de milioane de plată „feriți” de la plată. Și e doar un singur, un singur caz”, spune Mihăilă.

Cele mai frecvente metode de eludare a obligațiilor fiscale, conform avertizorilor:

Rapoarte de evaluare ilegale: Pentru clădirile nerezidențiale, unii evaluatori, în complicitate cu proprietarii, întocmesc rapoarte false. Astfel, valoarea impozabilă a imobilelor este redusă artificial, iar impozitul scade dramatic. Spre exemplu, valoarea unui spațiu comercial din centrul unui oraș poate ajunge să fie mai mică decât a unui simplu apartament.

Complicitatea funcționarilor: Anumiți angajați ai Direcțiilor de Impozite și Taxe Locale (DITL) șterg imobile întregi din baza de date sau le ascund, permițând proprietarilor să nu plătească deloc impozite. De asemenea, aceștia emit certificate fiscale nelegale, prin adăugarea de plăți fictive, astfel încât contribuabilii să pară la zi cu datoriile.

Manipularea amenzilor și a taxelor: Se utilizează certificate de handicap false pentru a obține scutiri de impozite. În plus, amenzile rutiere sau de altă natură sunt reduse la jumătate în mod ilegal, chiar și după ce a expirat termenul de 15 zile, prin modificarea datei de comunicare în sistem.

Folosirea ROL-urilor separate: Se creează ROL-uri (roluri fiscale) multiple pentru același contribuabil, folosind CNP-uri eronate. Această tehnică le permite datornicilor să-și achite datoriile curente, în timp ce amenzile rămân neplătite, încălcând astfel prevederile Codului Fiscal care impun plata prioritară a amenzilor.

„Am fost la Administrația Prezidențială prin 9 februarie și am discutat cu 4 consilieri prezidențiali timp de exact 2 ore și 45 minute în care le-am pus și documentele pe masă și am explicat ce se întâmplă într-o instituție publică atunci când un avertizor nu este protejat cum ar trebui “, spune Mihăilă.

El salută măsurile Guvernului de a îngheța detașările și transferurile funcționarilor publici având în vedere că se evită în mod evident concursurile prin numiri interimare în funcții de conducere a unor persoane aduse din afara instituțiilor .

În scrisoarea trimisă marți premierului Bolojan, văzută de HotNews, avertizorul descrie situații ilegale în care persoane au reușit obținerea frauduloasă a certificatelor de handicap și dă exemplul unei numiri ilegale într-o funcție de director a unui funcționar public detașat anterior (tot ilegal) de la altă instituție.