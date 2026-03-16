„Portița digitală” a Fiscului: cinci funcționari erau simultan și inspectori ANAF și reprezentanți ai firmelor controlate



Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari din cadrul Finanțelor Publice Iași care se aflau în situații de incompatibilitate, după ce au reprezentat interesele unor firme private în proceduri fiscale, deși aveau atribuții de control sau administrare fiscală asupra acestora, potrivit unui comunicat al ANAF..

Cei cinci angajați foloseau certificate digitale calificate pentru a acționa ca reprezentanți ai unor contribuabili în relația cu ANAF, în timp ce ocupau simultan funcții publice în cadrul administrației fiscale.

Legea interzice explicit o astfel de situație: un funcționar public nu poate fi mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

Detaliul-cheie al comunicatului acesta este: funcționarii ANAF aveau certificate digitale cu care reprezentau firmele în relația cu ANAF.

Asta spune ceva mult mai interesant decât „5 funcționari incompatibili”.

Practic, digitalizarea ANAF a creat și o portiță de conflict de interese.

Certificatele digitale sunt cheia relației firmelor cu ANAF (Spațiul Privat Virtual, declarații, comunicări). Cine controlează aceste certificate controlează accesul la proceduri fiscale.

Cei 5 funcționari erau simultan și inspectori ANAF și reprezentanți ai firmelor.

Articolul devine astfel despre arhitectura puterii în sistemul fiscal, nu despre 5 oameni.

Cazul readuce în discuție avertismentele fostului șef al ANAF despre vulnerabilitățile interne ale sistemului fiscal

În urma verificărilor interne, ANAF a anunțat că va sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI).

Instituția precizează că verificările interne vor fi intensificate pentru a preveni situații similare.

O problemă structurală despre care s-a vorbit de ani de zile

Cazul readuce în discuție una dintre vulnerabilitățile despre care a vorbit în repetate rânduri fostul președinte al ANAF, Lucian Heiuș.

Încă de acum doi ani el atrăgea atenția că avem funcționari publici din Ministerul Finanțelor – ANAF, dar și din alte institutii ale Statului care țin contabilitatea pentru firme sau primării mici

De altfel, unul dintre obiectivele anunțate de ANAF în ultimii ani a fost reducerea interacțiunii directe dintre contribuabili și funcționari, prin extinderea serviciilor digitale și a raportărilor automate.

Conflictul de interese în administrația fiscală

Situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese sunt considerate printre cele mai sensibile probleme din administrația fiscală.

Motivul este simplu: funcționarii ANAF au acces la informații detaliate despre situația fiscală a companiilor și pot influența proceduri administrative precum verificările, rambursările sau stabilirea obligațiilor fiscale.

În cazul identificat la Iași, problema este agravată de faptul că funcționarii implicați reprezentau contribuabili exact în relația cu instituția pentru care lucrau.

Acest lucru creează un risc evident de conflict de interese și afectează încrederea în corectitudinea proceselor fiscale.

O instituție aflată sub presiune

ANAF se află de mai mulți ani sub presiune pentru a crește colectarea fiscală și pentru a reduce evaziunea.

România are una dintre cele mai mari găuri de TVA din Uniunea Europeană, iar modernizarea administrației fiscale a devenit o prioritate pentru guvernele succesive.

În acest context, cazuri precum cel descoperit la Iași pun din nou în lumină problema integrității instituționale — un element esențial pentru credibilitatea sistemului fiscal.