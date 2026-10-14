Avioane de luptă F-16, mobilizate de Forțele Aeriene Române. Ce au detectat radarele în apropiere de Insula Șerpilor

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că încă o ţintă aeriană a fost depistată de sistemul de supraveghere radar, iar aceasta a pătruns în spaţiul aerian naţional.

Astfel, sistemul de supraveghere radar al MapN a detectat, miercuri după-amiază, o țintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române decolând de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 17.39 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale nationale, şi l-a părăsit la ora 17.46”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 19.03.