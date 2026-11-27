Armata letonă nu a precizat de unde provenea aparatul de zbor și a avertizat că astfel de incursiuni s-ar putea repeta.

Drona neidentificată a fost detectată în cursul nopții de joi spre vineri în apropierea frontierei estice, în municipalitatea Ludza, și „a zburat pentru scurt timp deasupra teritoriului leton”, au transmis vineri Forțele Armate Naționale ale Letoniei (NBS), într-un comunicat, potrivit Euronews.

La ora locală 02:30, armata a declarat amenințare aeriană în Ludza, iar locuitorii au primit o alertă de cod portocaliu, nivel care semnalează un pericol confirmat ce necesită măsuri imediate.

Alerta a fost ridicată la ora 02:55, când a fost emisă o avertizare de nivel mai redus, cod galben, pentru municipalitatea vecină Balvi, din nord-estul țării. Aceasta s-a încheiat în jurul orei 03:30, a relatat televiziunea publică LSM, citând forțele armate.

„Avioane de vânătoare din misiunea de poliție aeriană a NATO din statele baltice au fost ridicate de la sol, iar o dronă de interceptare a forțelor armate naționale a fost mobilizată”, a declarat NBS. Aparatul de interceptare a revenit la baza de lansare după misiune, iar unitățile de apărare antiaeriană au rămas pregătite să intervină imediat.

Armata avertizează că incidentele s-ar putea repeta

Forțele Armate Naționale ale Letoniei au anunțat că au trimis unități suplimentare de apărare antiaeriană la frontiera de est și au subliniat că drone străine ar putea pătrunde din nou în spațiul aerian leton cât timp continuă războiul Rusiei în Ucraina.

Mai multe țări aflate în apropierea conflictului au raportat incursiuni sau prăbușiri de drone de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

În acest an, două drone au fost doborâte deasupra Letoniei. Avioane franceze din misiunea NATO de poliție aeriană au doborât un aparat în luna iunie, iar avioane aliate au doborât un altul deasupra regiunii Balvi, în august.