Avioane și elicoptere militare: tragedia aeriană din SUA a scos în evidență marea problemă a spațiului aerian de deasupra Washingtonului

Prăbușirea avionului de pasageri American Airlines și a elicopterului Black Hawk al armatei americane în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington a evidențiat problemele legate de spațiul aerian congestionat pe care îl împart aeronavele civile și militare deasupra capitalei americane, scrie Reuters.

Faptul că un avion de linie și un elicopter militar s-au ciocnit, miercuri, deasupra Washingtonului, nu ar trebui să fie complet surprinzător.

Elicopterele militare sunt o prezență obișnuită în regiunea Washington, care găzduiește numeroase baze militare.

Într-o perioadă de trei ani între 2016 și 2019 au existat 88.000 de zboruri de elicoptere pe o rază de 48 km în jurul Aeroportului Național Reagan, inclusiv aproximativ 33.000 de zboruri militare și 18.000 de zboruri ale forțelor de ordine, potrivit unui raport oficial guvernamental din 2021.

Secretarul Transporturilor Sean Duffy a declarat joi că Administrația Federală a Aviației (FAA) va „lua măsurile adecvate, dacă este necesar, pentru a modifica traiectoriile de zbor” și pentru a asigura o separare adecvată între avioanele civile și elicopterele militare.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat de asemenea că Armata și Departamentul Apărării au demarat o anchetă.

Autoritățile americane au anunțat că 67 de persoane se aflau la bordul celor două aeronave care s-au prăbușit în râul Potomac. Niciun supraviețuitor nu a fost găsit deocamdată, iar salvatorii recuperaseră 19 cadavre.

Pe Aeroportul Național Reagan au avut loc mai multe incidente care au provocat îngrijorare, inclusiv o coliziune din mai 2024 între un avion American Airlines și un avion mic.

O altă coliziune a avut loc în aprilie 2024 între două avioane Southwest și JetBlue.

Lipsa controlorilor de trafic aerian, o altă problemă, a întârziat zborurile și a ridicat probleme de siguranță în Statele Unite.

În octombrie, FAA a inițiat un audit privind riscurile de incursiune pe pistă pe cele mai aglomerate 45 de aeroporturi din SUA, după o serie de incidente.

Regiunea Washington are trei aeroporturi importante, dar Reagan National este cel mai apropiat de capitală. Din cauza lungimii reduse a pistelor sale, peste 90% din zboruri folosesc pista principală.

Asta înseamnă că aeroportul este cel mai aglomerat din SUA, cu peste 800 de decolări și aterizări zilnice. Acest lucru înseamnă efectiv o decolare sau o aterizare la fiecare minut în cea mai mare parte a zilei.

Reagan este al 24-lea cel mai aglomerat aeroport din SUA în funcție de numărul de pasageri. Iar Congresul a aprobat anul trecut cinci noi zboruri dus-întors către Washington.

Senatorul Jerry Moran, care conduce o subcomisie a Senatului pentru aviație, a declarat pentru Reuters că accentul se pune imediat pe încercarea de a salva vieți, dar că, după încheierea misiunii, Congresul va investiga ce a mers prost.

„Atunci vom afla ce s-a întâmplat”, a spus Moran.

Sistemul audio de control al traficului aerian a înregistrat ultimele momente înainte și după prăbușirea avionului regional de pasageri American Airlines și elicopterului Black Hawk al armatei americane, după ce s-au ciocnit în aer, miercuri seară, la Washington, transmite Reuters.

Înregistrarea audio a surprins ultimele comunicări cu cei trei membri ai echipajului elicopterului militar înainte ca acesta să se ciocnească de avionul Bombardier CRJ700 care transporta 64 de pasageri și membri ai echipajului.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽️ NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s