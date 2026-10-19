Avion Austrian Airlines, deviat spre Sofia chiar când trecea granița cu România, din cauza unei „amenințări”
Un zbor al companiei Austrian Airlines plecat din Tel Aviv, cu 57 de persoane la bord, a fost deviat către capitala Bulgariei, Sofia, duminică seara, după ce a fost primită o amenințare la adresa aeronavei, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al companiei aeriene.
Austrian Airlines a precizat că amenințarea viza zborul OS82 de la Tel Aviv la Viena, care avea prevăzută o escală la Sofia. Zborul a aterizat în siguranță la ora 20:42 CEST (21:42 în România), a precizat compania.
Airbusul A320 a fost percheziționat, iar pasagerii vor fi reprogramați pe un zbor alternativ, a precizat compania aeriană. La bord se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului.
Datele furnizate de serviciul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 au arătat că aeronava, cu numărul de înmatriculare OE-LZE, urma să plece din Tel Aviv spre Viena, dar a fost deviată către Sofia.
Sky News a relatat anterior, citând Ministerul Transporturilor din Bulgaria, că avionul a aterizat în urma unui „semnal de amenințare cu bombă”.
„În timpul zborului, la granița cu România, echipajul a semnalat un semnal de amenințare cu bombă și a decis să aterizeze de urgență la Sofia”, a transmis ministerul.
Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene bulgare a însoțit aeronava până la aterizarea acesteia la Sofia, pasagerii fiind ulterior debarcați.
Update: Austrian Airlines OS82 (Tel-aviv (TLV) to Vienna (VIE)), diverted to Sofia (SOF), has landed safely at 21:43 local. The emergency was resolved. https://t.co/C3UrzBqmdu— AeroSignals (@SpotterIntel) October 18, 2026
Foto: Austrian Airlines © jpg1902 | Dreamstime.com