Sari direct la conținut
Actualitate

Avion de vânătoare rusesc Su-30, prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, deasupra unei păduri

HotNews.ro
Avion de vânătoare rusesc Su-30, prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, deasupra unei păduri
Avion de vânătoare rusesc Su-30SM. FOTO: Russian MoD / WillWest News / Profimedia

Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia, într-un incident în care cei doi membri ai echipajului au murit, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova joi, potrivit agențiilor ruse de presă, preluate de Reuters.

Guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, a afirmat, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, că avionul s-a prăbușit într-o pădure. Nu au existat victime la sol.

Parfenchikov a precizat că se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

Citește și
Soluția de rezervă la care a apelat Rusia, pentru a diminua impactul atacurilor cu drone ucrainene care au lovit cel puțin 17 rafinării importante
Zelenski invocă „o chestiune de supraviețuire” și face un apel direct către Europa / Retragerea din Pokrovsk, luată în calcul: „Nimeni nu îi forțează să moară pentru niște ruine”

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro