Avion de vânătoare rusesc Su-30, prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, deasupra unei păduri

Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia, într-un incident în care cei doi membri ai echipajului au murit, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova joi, potrivit agențiilor ruse de presă, preluate de Reuters.

Guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, a afirmat, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, că avionul s-a prăbușit într-o pădure. Nu au existat victime la sol.

Parfenchikov a precizat că se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.