Avionul trimis de Franța în România pentru patrularea Mării Negre rămâne „câteva săptămâni” în plus, după atacurile asupra unor nave comerciale

Avionul francez de patrulare maritimă Atlantique 2 își va prelungi șederea cu „câteva săptămâni”, conform anunțului făcut joi de comandantul aeronavei, citat de Reuters.

Pe 27 octombrie, Ministerul român al Apărării Naționale (MApN) anunța că Franța a trimis avionul la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, pentru „misiuni de supraveghere și recunoaștere, în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie, în zona de vest a bazinului Mării Negre”.

MApN mai menționa atunci că zborurile Atlantique 2 „au ca scop identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”.

„Prezența Atlantique 2 va fi menținută de acum înainte alte câteva săptămâni. Suntem aici pentru a asigura siguranța navigației traficului comercial în Marea Neagră”, a declarat joi comandantul aeronavei, a cărui identitate nu a fost făcută publică de forțele navale franceze din motive de securitate.

Nave comerciale lovite în Marea Neagră

Cel puțin nouă nave de marfă au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei în octombrie. Aproximativ 34 de marinari au murit sau au fost dați dispăruți.

Avionul a reușit să detecteze trei drone maritime care au lovit și au scufundat în cele din urmă nava Contship Jet, deținută de greci, în zona economică exclusivă a Bulgariei, pe 28 octombrie.

Comandantul a spus că au anunțat autoritățile bulgare și nava cu o oră înainte ca dronele maritime să lovească. Astfel, echipajul a scăpat nevătămat.

„Suntem o aeronavă de supraveghere”, a spus comandantul avionului. „Putem să detectăm. Nu putem să interceptăm și să neutralizăm astfel de drone”, a explicat el.

NATO a declarat în această săptămână că Alianța s-a angajat să investească peste 40 de miliarde de dolari în capacități anti-dronă în următorii cinci ani. Potrivit NATO, angajamentul său de a-și apăra toți membrii, inclusiv pe cei de la Marea Neagră, este „de neclintit”.