Franța a trimis un avion de patrulare maritimă la Baza Kogălniceanu, la cererea României. Misiunea Atlantique 2

Franța a trimis un avion de patrulare maritimă Atlantique 2 la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, conform anunțului făcut marți de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Aeronava se află în România din 18 octombrie.

Dislocarea, despre care MApN a precizat că a fost făcută „la solicitarea României”, vine în contextul în care cel puțin opt nave de transport maritim au fost lovite în apropierea coastelor românești și bulgărești în ultimele trei săptămâni, iar circa 34 de marinari au murit sau au dispărut, a scris Reuters.

Piloții români de pe avioanele de vânătoare F-16 au doborât două drone rusești de ultimă generație în zona apelor teritoriale românești în această lună, iar NATO a anunțat că va trimite mai multe avioane de patrulare maritimă, sisteme radar și drone la Marea Neagră.

Atlantique 2 execută „misiuni de supraveghere și recunoaștere” în Marea Neagră

MApN a precizat că aeronava franceză execută „misiuni de supraveghere și recunoaștere, în perioada 18 octombrie – 6 noiembrie, în zona de vest a bazinului Mării Negre”, iar zborurile sale „au ca scop identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”.

„Misiunea MPA ATLANTIQUE 2 contribuie la îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază importanța cooperării între aliați, a interoperabilității și a capacității de reacție pentru executarea acțiunilor de supraveghere maritimă, contribuție la asigurarea libertății de navigație și salvarea vieților omenești pe mare”, se arată în comunicatul MApN.

Instituția a explicat că, astfel, Forțele Navale Române au și ocazia de a se instrui „în comun cu partenerii francezi atât prin ambarcare la bordul aeronavei pe timpul survolurilor deasupra Mării Negre, cât și prin activități de instrucție în comun și schimb de informații cu navele militare românești aflate pe mare”.

Armata a intensificat misiunile de patrulare maritimă

Potrivit MApN, Forțele Navale Române au intensificat misiunile de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot. O altă măsură luată se referă la „informarea permanentă și oportună prin avize pentru navigatori de către Direcția Hidrografică Maritimă «Comandor Alexandru Cătuneanu», cu privire la pericolele de navigație și căile recomandate pentru asigurarea libertății de mișcare și prevenirea incidentelor navale”.

„Forțele Navale Române, în cooperare cu structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, desfășoară permanent activități de monitorizare a situației maritime și asigurare a traficului în zona de responsabilitate din Marea Neagră”, mai notează MApN.

Instituția a spus că Forțele Navale Române execută sistematic misiuni de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru consolidarea securității, precum și pentru identificarea, combaterea și diminuarea efectelor amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.