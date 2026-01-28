Avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită. Un fals general SIE, reținut în același dosar

O avocată, membră a organizației PNL Sector 1, a fost prinsă miercuri în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în timp ce primea 60.000 de euro mită, au declarat surse judiciare pentru Digi24.ro, News.ro și Adevărul. Alături de ea a fost reținut și un bărbat care pretindea în mod fals că este general al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Potrivit surselor citate, este vorba despre Adriana Georgescu, avocată și membră a organizației PNL Sector 1. Aceleași surse au precizat că bărbatul care se prezenta drept general SIE nu este angajat al Serviciului de Informații Externe.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență și au fost duși la audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Anchetatorii susțin că aceștia au pretins, în total, suma de 500.000 de euro, promițând intervenții în justiție și la diverse autorități.

Conform DNA, în perioada octombrie–decembrie 2025, Adriana Georgescu a cerut bani de la omul de afaceri Jean-Paul Tucan, susținând că poate interveni pentru soluționarea favorabilă a unor dosare penale aflate pe rolul DNA sau al Tribunalului București, dar și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului. Mai mult, aceasta i-a spus afaceristului că are legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că poate ajunge „direct” la șeful DNA, Marius Voineag, mai afirmă procurorii anticorupție.

Bărbatul care pretindea că este general SIE a fost reținut de procurorii DNA, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.

Reacția PNL Sector 1 și a Organizației Femeilor Liberale București

PNL Sector 1 a precizat miercuri că Adriana Georgescu nu este consilier al filialei și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul organizației.

„PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne”, a transmis PNL Sector 1.

De asemenea, organizația Femeilor Liberale București a transmis că Adriana Georgescu nu este și nu a fost președinta acestei organizații și nu deține nicio funcție de conducere în cadrul acesteia.

„Orice asociere între actuala conducere a Organizatiei Femeilor Liberale București și doamna Adriana Georgescu este falsă, are ca scop fie crearea unei imagini eronate a organizației, imagine ce nu corespunde realității, fie urmărește crearea de titluri atractive în presă”, menționează comunicatul semnat de Cristina Ivanovici, președinta organizației.

Până la acest moment, DNA nu a emis un comunicat oficial privind cazul.