Avocatul care l-a contestat pe Călin Georgescu la BEC anunță că a primit amenințări cu moartea. „În toate modalitățile posibile”

Avocatul Bogdan Ionescu, care a sesizat Biroul Electoral Central (BEC) în legătură cu candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai, a afirmat luni, la Antena 3 CNN, că a primit amenințări cu moartea sau cu violență extremă, atât pe rețelele de socializare, cât și pe telefonul personal, de la susținătorii acestui candidat.

Avocatul a precizat că a depus plângere la poliție împotriva celor care i-au spus că „îl vor omorî, împușca sau viola”.

„Nu vreau să mă victimizez, dar, da, am fost amenințat de nenumărate persoane. În ce au constat amenințările? Tot spectrul, de la amenințări cu moartea, cu împușcarea, cu violul, cu diverse violențe extreme. În toate modalitățile posibile, atât telefonic, pe sms, pe (aplicația) whatsapp, pe pagina de facebook, prin email. Am fost reticent să fac o plângere penală, dar mi s-a recomandat să formulez aceste plângeri și până la urmă am făcut asta și bine am făcut”, a spus Bogdan Ionescu, potrivit site-ului televiziunii citate.

Avocatul a depus o sesizare la BEC cu privire la candidatura lui Călin Georgescu în care le-a solicitat membrilor instituției să ia în considerare și decizia Curții Constituționale (CCR) din decembrie 2024, atunci când vor urmau să decidă validarea sau invalidarea candidaturii.

„Într-adevăr am făcut nu o veritabilă contestație, ci o cerere, în care am încurajat, am solicitat BEC să împărtășească un anumit raționament. (…) Ce va fi mâine (marți, la CCR, n.r.), putem doar specula, personal, evident aștept o soluție de respingere a contestației, dar știința dreptului e extrem de complexă, de vastă. (…) Totul ar trebui să fie o luptă de argumente juridice și probe”, a mai declarat Bogdan Ionescu.

Ședinta de judecată de la Curtea Constituțională privind contestațiile depuse va avea loc marți, 11 martie, la ora 17:00, a anunțat instituția. Comunicatul nu menționează explicit despre ce candidați și ce contestații este vorba, dar, într-o comunicare precedentă, Curtea a anunțat că a fost depusă o contestație împotriva candidatului independent Nicușor Dan, pe care o va discuta marți. De asemenea, surse din CCR au spus că ordinea de zi va fi cel mai probabil suplimentată cu sesizarea lui Georgescu împotriva deciziei BEC.

În cazul în care Curtea Constituțională îi respinge solicitarea, Călin Georgescu nu mai are nicio cale legală la dispoziție pentru a fi candidat în alegerile prezidențiale programate pe 4/18 mai.

De asemenea, sesizarea împotriva lui Nicușor Dan a fost depusă luni, prin urmare CCR trebuie să se pronunțe până miercuri. Curtea nu a precizat cine a depus contestația. BEC a validat duminică dosarul de candidatură al lui Nicușor Dan.

Deciziile CCR privind cele două candidaturi sunt definitive și executorii, prin urmare cei doi nu vor mai avea nicio cale legală de atac.

Tot luni, SNSPA a anunțat că rectorul Remus Pricopie a depus un Memoriu – Amicus Curiae la Curtea Constituțională a României, în contextul contestației formulate de Călin Georgescu împotriva deciziei prin care Biroul Electoral Central a respins înregistrarea candidaturii acestuia la prezidențiale.

Călin Georgescu a contestat la Curtea Constituțională decizia Biroului Electoral Central de a-i invalida candidatura și, dacă nu va avea succes, va ieși public să anunțe ce e de făcut mai departe, a afirmat luni George Simion într-o declarație de presă la Parlament.