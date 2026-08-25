Avocatul lui Andrew Tate susține că acesta a închiriat mașini de lux pentru a părea mai bogat decât este

Avocatul lui Andrew Tate a declarat că acesta a închiriat mașini sport de lux pentru a părea mai bogat decât este în realitate și pentru a genera mai multă interacțiune online. Reprezentanții legali ai acestuia și ai fratelui său Tristan Tate susțin totodată că aceștia se prezintă în mod deliberat drept „ultra-bogați”, deoarece „modelul lor de afaceri depinde de atenția online”, relatează The Independent.

Declarațiile au fost făcute după ce poliția britanică a solicitat extrădarea fraților din SUA în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni sexuale, acuzații pe care aceștia le neagă.

Frații Tate, care au cetățenie atât americană, cât și britanică, au fost arestați de agenți federali americani la Miami în luna iulie, la două luni după ce Tribunalul București a dispus ridicarea tuturor măsurilor preventive de control judiciar împotriva lor.

În țara noastră ei sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.

Într-un document depus în instanță în SUA, avocații lor au declarat: „Andrew și Tristan sunt personalități din mediul online. Modelul lor de afaceri depinde de atenția online”.

Avocații fraților Tate demontează imaginea clienților lor

„Scopul mesajelor scandaloase făcute de ei și despre ei este tocmai acesta. Cu cât un mesaj este mai hiperbolic și mai extravagant, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, ei interpretează un rol”, mai susține documentul judiciar.

Reprezentanții legali ai fraților au spus că imaginile cu iahturi de lux, mașini sport și ceasuri scumpe distribuite online de aceștia nu ar trebui considerate dovezi ale averii lor.

„Un videoclip promoțional filmat la bordul unui iaht nu constituie o dovadă că iahtul le aparține. «Superiahtul» nu aparține familiei Tate. Ei au primit bani pentru a promova nava pe rețelele sociale. În plus, familia Tate desfășoară mai multe afaceri în care îi «învață» pe bărbați cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele sociale drept ultra-bogați”, mai afirmă documentul depus în instanța americană.

„De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane și 7 milioane de dolari prezentate în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate. Evaluarea colecției de ceasuri a lui Andrew se bazează pe o publicație independentă realizată de un pasionat”, mai afirmă avocații.

Acuzațiile aduse fraților Tate în Marea Britanie

După arestarea fraților pe 18 iulie, Crown Prosecution Service (CPS), parchetul britanic, a anunțat că formulează noi acuzații împotriva lor.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost inculpat pentru șapte capete de acuzare noi pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei pentru agresiune care a provocat vătămări corporale.

Alte 19 acuzații vizează infracțiuni privind imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu acuzații asemănătoare.

CPS a declarat că cele 38 de noi acuzații, pe lângă cele 21 formulate anterior împotriva lor, se referă la presupuse infracțiuni comise între iulie 2010 și august 2017.