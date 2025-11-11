Avocatul lui Călin Georgescu spune că există „o singură soluție legală și temeinică” privind dosarul pentru propagandă legionară

Apărătorul lui Călin Georgescu, prezent marți dimineața la primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, a declarat la ieșirea de la instanță că există o singură variantă privind parcursul dosarului.

„Am expus o serie întreagă de motive care în mod normal nu pot duce decât la o singură soluție legală și temeinică, și anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert e că noi avem încredere în justiție. Un lucru, însă, trebuie să fie foarte clar: ca să avem o Justiție puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată”, a declarat Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu.

Practic, judecătorul urmează să hotărască dacă procesul va începe pe fond sau dacă dosarul va fi restituit la parchet pentru completarea urmăririi penale.

Decizia judecătorului de cameră preliminară nu va fi definitivă, atât inculpatul, cât și procurorii având dreptul la contestație în cazul în care vor fi nemulțumiți de soluție.

Cum se apără Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mers azi, însoțiți de bodyguarzi și apărătorul său, la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen pentru judecarea excepțiilor ridicate în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Călin Georgescu a declarat în apărarea sa, privind acuzațiile aduse în acest dosar, că este „liber să spună orice”, invocând libertatea de exprimare.

„În momentul în care trădarea independenței justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea constat și spun că tot ceea ce mi se întâmplă și toate acuzațiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenție, înseamnă că ești liber să spui orice, chiar și adevărul. În această situație libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci este o umilință la adresa poporului român”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu, așteptat de câteva zeci de susținători

Câteva zeci de susținători îl așteptau încă de la ora 8 pe fostul candidat la prezidențiale la instanță.

În timp ce îl așteptau, fanii lui au scandat împotriva actualului guvern și a magistraților și au ascultat melodii patriotice și religioase.

La plecarea fostului candidat la prezidențiale strigau: „Călin Georgescu este președinte”.

Acuzațiile din primul dosar

Călin Georgescu a fost trimis în judecat la începutul lunii iulie pentru infracțiunile de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii saudoctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii acuză că Georgescu „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare, într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, anulate apoi de CCR – au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, potrivit rechizitoriului. Cele două infracțiuni reținute de procurori se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Călin Georgescu este judecat în acest dosar sub control judiciar.

Al doilea dosar

La jumătatea lunii septembrie, Georgescu a fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.