Zi importantă pentru Călin Georgescu. Instanța va decide dacă va fi judecat pentru propagandă legionară sau dacă dosarul va fi restituit la Parchet

Călin Georgescu este așteptat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde este termen pentru judecarea excepțiilor ridicate în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Cel de-al doilea dosar, în care Călin Georgescu este judecat alături de gruparea Potra, se află pe rolul Curții de Apel București în etapa camerei preliminare.

După două amânări cauzate de protestul magistraților, primul dosar în care este judecat Călin Georgescu are programat astăzi termen la Judecătoria Sectorului 1. Instanța va judeca excepțiile pe care avocații fostului candidat la prezidențiale le-au ridicat în etapa camerei preliminare. Practic, judecătorul urmează să hotărască dacă procesul va începe pe fond sau dacă dosarul va fi restituit la parchet pentru completarea urmăririi penale.

Decizia judecătorului de cameră preliminară nu va fi definitivă, atât inculpatul, cât și procurorii având dreptul la contestație în cazul în care vor fi nemulțumiți de soluție.

Dosarul este judecat de magistratul Florin Bărbulescu, fost procuror până în 2022, pe care avocații lui Călin Georgescu l-au recuzat. Solicitarea de a schimba judecătorul din dosar a fost respinsă de instanță în 1 septembrie.

Acuzațiile din primul dosar

Călin Georgescu a fost trimis în judecat la începutul lunii iulie pentru infracțiunile de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii acuză că Georgescu „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare, într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, anulate apoi de CCR – au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, potrivit rechizitoriului. Cele două infracțiuni reținute de procurori se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Călin Georgescu este judecat în acest dosar sub control judiciar.

Al doilea dosar

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

În cel de-al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. Procesul se judecă la Curtea de Apel București, unde în prezent dosarul se află în etapa camerei preliminare. Judecătorii au prelungit la 45 de zile termenul la care inculpații din dosar pot ridica excepțiile, termenul inițial fiind de 30 de zile.

Călin Georgescu este acuzat de procurori că, împreună cu Horațiu Potra, a pus la cale un plan conform căruia acesta din urmă, alături de persoane din cercul său, urmau să organizeze în 8 decembrie 2024, în București, în contextul unor manifestații de protest, „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență”.