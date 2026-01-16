Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania

Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania.

Compania nu a precizat despre ce cantităţi e vorba, deşi anterior în presă au apărut informaţii potrivit cărora Germania ar putea primi peste 1 miliard de metri cubi de gaze, scrie Rador Radio România.

SOCAR vinde volume semnificative de gaze pe pieţele din Europa Centrală şi de Sud, prin intermediul gazoductului care traversează Marea Adriatică (TAP – Trans Adriatic Pipeline).

Azerbaidjanul a început să furnizeze gaze Europei în luna decembrie 2020, iar printre clienţii săi figurează Italia, Grecia, Bulgaria, Ungaria, România şi Serbia.

Anul trecut, SOCAR a exportat 25 de miliarde de metri cubi de gaze, din care 13 miliarde în ţări din Europa.