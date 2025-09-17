b365.ro: Andrei Livezeanu, atletul amator care a ajuns să câștige numeroase curse: „Sun Challenge e una dintre competițiile emblematice din România”

Andrei Livezeanu are 31 de ani, este finanțist și a descoperit pasiunea pentru atletism în urmă cu 10 ani. A început oarecum din curiozitate și din dorința de a arăta bine, însă cu fiecare kilometru parcurs în pas alergător a devenit dependent de stilul disciplinat și rutina antrenamentelor intense, istovitoare, dar extrem de satisfăcătoare, astfel că acum sportul face parte integrantă din viața lui. Și deși este alergător amator, prezența lui pe podiumul celor mai mari competiții a devenit regulă, nu excepție.

Andrei se pregătește pentru Sun Challenge, tradiționala cursă din Parcul Natural Văcărești, care va avea loc pe 5 octombrie. A participat la cinci din cele 6 ediții și anul trecut a câștigat locul 1 la proba de 5 km, aceeași la care va participa și anul acesta. Înscrierea pentru competiție este încă deschisă și se poate face completând formularul disponibil la acest link.

Articol susținut de Sun Plaza