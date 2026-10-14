„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu susține că raportul Corpului de Control a identificat zeci de probleme „sistemice” la ANM

Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, finalizat în luna octombrie, a identificat zeci de probleme sistemice la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), iar conducerea instituției ar fi fost informată încă din noiembrie 2025 despre posibile nereguli în achizițiile directe, susține ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

„Ba știa clar doamna Mateescu”, afirmă Buzoianu, referindu-se la șefa ANM, Elena Mateescu.

„«Nu știam nimic. Am făcut audit în luna august 2026 și am transmis plângeri la diverse autorități. Acum să se ocupe alte autorități de investigații.» Asta spune de câteva zile doamna Mateescu, directoarea de la ANM. Ei bine, tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior”, a scris ministra Mediului, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM. Doamna Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună”, a adăugat Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că, în luna iulie, a trimis Corpul de Control la ANM, în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate, iar la câteva zile după anunțarea controlului, „și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM”.

„Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control. Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități”, a subliniat ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu mai afirmă că astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice.

„În luna octombrie am finalizat noi raportul corpului de control. Are zeci de probleme sistemice identificate. Doamna Mateescu ne spune că nu a știut nimic. Eu zic că astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice”, a mai scris oficialul de la Mediu, în mesajul de pe Facebook.

Sâmbătă, ministrul interimar al Mediului a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie, după ce Corpul de Control a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul instituției, și a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi.

O zi mai târziu, Diana Buzoianu, a anunțat că ANM a realizat, în ultimii patru ani, achiziții directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislației în vigoare.

Ulterior, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a susținut că nu a utilizat cardul instituțional, acesta fiind declarat „inactiv de la emitere”, și că nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii.

De asemenea, directorul general al ANM a susținut că este vizată de o campanie care ar urmări schimbarea sa din funcție din motive politice.

„ANM și colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog și soluții pot fi identificate măsurile care se impun și de care nimeni nu poate fi absolvit”, a afirmat Elena Mateescu.