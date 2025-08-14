Baby Boomers este „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”, arată calculele unei mari firme de asigurări

Generația „baby boomers”, născută între 1946 și 1970, a devenit „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”, potrivit unui nou raport privind averea, realizat de firma financiară Allianz. Și se pare că generațiile următoare nu vor putea să-i detroneze prea curând.

Analiza Allianz arată că modul în care generația baby boomers s-a îmbogățit are mai puțin de-a face cu prudența financiară și mai mult cu norocul.

„O situație istorică unică — o creștere economică puternică, piețe imobiliare accesibile și piețe bursiere în plină expansiune — le-a permis să-și construiască o avere consistentă”, au scris cercetătorii Allianz.

Cum de sunt boomerii atât de bogați?

În termeni simpli, generația „baby boomers” a beneficiat cel mai mult de câștigurile economice din ultimele decenii, în timp ce a suferit cel mai puțin de pe urma crizelor financiare – în special generația „baby boomers” care locuiește în SUA, potrivit Money.com.

Până la sfârșitul lunii iunie, americanii din generația „baby boomers” acumulaseră o avere uimitoare de 80 de trilioane de dolari, conform datelor Rezervei Federale. Aceasta reprezintă mai mult de jumătate din averea totală a gospodăriilor din țară, în ciuda faptului că această generație reprezintă doar aproximativ 20% din populația SUA.

Prin comparație, Generația X (persoanele născute între 1965 și 1980) deținea aproximativ 40 de trilioane de dolari. Millennials, născuți între 1981 și 1996, aveau aproximativ 15 trilioane de dolari.

Cea mai mare parte a averii generației „baby boomers” provine dintr-o combinație între acțiuni și active imobiliare. De fapt, numai valoarea portofoliului de acțiuni al generației „baby boomers” – care se ridică la 23 de trilioane de dolari – depășește cu mult averea totală a tuturor milenialilor.

Allianz a simulat modul în care averea diferitelor generații a crescut în ritmuri extrem de diferite, în ciuda faptului că indivizii au luat aceleași decizii financiare prudente.

Analiza a presupus că acești factori majori au rămas aceiași: un raport capital propriu de 45%, o rată anuală de economisire de 10% și o perioadă de economisire de 40 de ani, începând de la vârsta de 20 de ani.

În aceste circumstanțe, generația „baby boomers” s-a bucurat de un randament anual mediu de 9,1% și a reușit să acumuleze economii pe durata vieții de peste 850% din venitul lor disponibil. Generația X, conform aceluiași set de reguli, a avut un randament anual de 6,7% și a economisit 606% din venitul său. Generația Millennials a avut o evoluție mai proastă – cu un randament anual de 6,5% și economii pe viață de 430% din venitul lor.

Sigur, și comportamentele personale joacă un rol. Allianz a remarcat că creșterea ratei de economisire peste nivelul de bază de 10% și/sau alocarea unei părți mai mari din portofoliu către investiții cu risc mai mare ar putea genera un randament mai mare.