BAC 2025, sesiunea august: azi are loc examenul la matematică sau istorie 

Elevii care susțin a doua sesiune a examenului de BAC 2025 dau astăzi, marți, 12 august, proba obligatorie a profilului. În funcție de profilul urmat la liceu, candidații susțin examenul la Matematică (pentru profil real, tehnologic sau vocațional) sau la Istorie (pentru profil umanist). Aceasta este a doua probă scrisă din sesiunea de august a examenului de BAC 2025, după cea la Limba Română, de luni.

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, potrivit datelor Ministerului Educației. Peste 18.200 sunt din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 sunt din promoțiile anterioare.

Examenul începe la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații trebuie să aibă actul de identitate și instrumente de scris (pix/stilou cu pastă sau cerneală albastră). De asemenea, este interzis accesul cu telefoane, fițuici, căști sau orice alte materiale ajutătoare.

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare este de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.