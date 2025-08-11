Examenul de BAC la Română 2025, sesiunea august, are loc astăzi. Primul examen scris din a doua sesiune

Astăzi are loc prima proba scrisă la BAC 2025, sesiunea august. Primul examen scris este la Limba și literatura română. Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris în sesiunea august 2025, potrivit Ministerului Educației, dintre care peste 18.000 sunt din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 din promoțiile anterioare.

HotNews va publica subiectele la BAC 2025, Limba și Literatura Română, sesiunea august, imediat ce vor fi disponibile. Ministerul Educației va publica subiectele și baremul de corectare în jurul orei 15:00, conform procedurii oficiale.

Această sesiune este o nouă șansă pentru cei care nu au promovat în iunie sau care nu au putut participa la toate examenele.

Desfășurarea probei scrise la Limba română, BAC 2025, sesiunea august

Proba este organizată în condiții similare cu cele din prima sesiune. Elevii trebuie să fie prezenți în sala de examen până cel târziu la ora 8:30, cu un act de identitate valabil. Proba începe la ora 9:00 și durează 3 ore.

Candidații pot folosi doar pix sau stilou cu pastă sau cerneală albastră.

Este interzis accesul cu telefoane, fițuici, căști sau alte obiecte care pot fi considerate surse de copiat.

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare este de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.