Băiat de 10 ani, operat cu succes la spitalul Regina Maria Cluj de dr. Cristina Ivan, urolog: ,,A fost un caz complex de hipospadias. Sfătuiesc părinții de băieți să meargă din timp la specialist!”

Hipospadiasul este un defect congenital prezent la băieți, manifestat printr-o localizare anormală a orificiului uretrei, care apare în perioada de dezvoltare intrauterină, între săptămânile 9 și 12 de sarcină. În cazul băieților născuți cu hipospadias, orificiul uretrei nu se formează la capătul penisului, cum este normal, ci este localizat pe partea anterioară a acestuia. ,,În teorie avem un băiețel nou-născut diagnosticat cu hipospadias la 400 de nou-născuți, însă în ultimii 10 ani frecvența acestei patologii a crescut și este mai ridicată”, ne-a declarat dr. Cristina Ivan, medic specialist urolog la Spitalul Regina Maria Cluj. Un caz complex de hipospadias a fost tratat cu succes printr-o intervenție chirurgicală făcută recent de dr. Cristina Ivan. Medicul atrage atenția asupra faptului că acest defect congenital trebuie tratat cât mai repede, ideal în jurul vârstei de 6 luni.

Calvarul unui copil cu hipospadias

În cele mai multe cazuri, băieții cu hipospadias sunt diagnosticați la naștere de către medicul neonatolog. Uneori, deschiderea anormală a uretrei poate fi ceva mai greu de observat și e nevoie de consulturi și evaluări de specialitate la urologi pediatri.

„Medicul neonatolog, pediatru sau medicul de familie poate observa dacă sunt probleme și poate indica consult la urologie pediatrică. Există forme foarte ușoare de hipospadias care nu se operează, dar în peste 90% din cazuri trebuie operat și astfel adresat către urolog pentru intervenția chirurgicală care este ideal să fie făcută în jurul vârstei de 6 luni a copilului”, ne-a explicat dr. Cristina Ivan.

Luka Gabriel este al doilea copil al familiei Vintonescu. Băiețelul, mezinul familiei, s-a confruntat cu probleme la urinare și dureri abdominale mari la vârsta de 9-10 ani.

„Am observat primele simptome în iarna anului trecut și am fost la pediatru. Aici în județul Hunedoara, am fost la mai mulți medici și toți ne spuneau că e bine, că nu are nimic sau îl tratau de infecție urinară. Dar copilul se plângea că-l doare burtica și de fiecare dată când urinează. După tratamentul pentru infecții urinare, îl durea și mai tare. De câte ori mergea să urineze, tremura de durere”, ne-a povestit Angelica Vintonescu, mama băiatului.

Starea lui Gabriel s-a agravat iar durerile erau din ce în ce mai puternice.

„Am văzut vreo șapte-opt medici până să ajungem la Cluj la doamna doctor Ivan. Nici nu mai puteam să vorbesc atunci când am fost la prima consultație la doamna doctor și ne-a spus că trebuie operat băiatul, după ce atâția medici la care fusesem spuseseră că nu are nimic. Dar în momentul în care am ieșit de la doamna doctor pot să vă spun că deși nu mai puteam vorbi, eram foarte mulțumită că în sfârșit aveam un diagnostic. Nu știam ce ne așteaptă, dar o să-i mulțumesc toată viața doamnei doctor că dacă n-ajungeam la dânsa nu știu ce se întâmpla cu Gabriel”, a mărturisit mama.

Dr. Cristina Ivan a povestit că atât mama, cât și băiatul când au venit la consultație erau speriați, nu înțelegeau ce legătură are boala cu durerile de burtă. „Le-am explicat pe îndelete absolut tot procesul, au înțeles și au fost ulterior foarte deschiși și au avut încredere că ne vom descurca împreună.“

Corecția chirurgicală a hipospadiasului, una dintre cele mai complexe operații

Dr Cristina Ivan oferă consultații și operează la Spitalul Regina Maria Cluj. SURSA FOTO: Regina Maria

Principalul semn al hipospadiasului este localizarea anormală a orificiului uretrei. Un copil cu această malformație mai poate avea: jet anormal în momentul urinării, o curbură a penisului, dezvoltarea prepuțului doar pe partea dorsală a penisului.

,,Corectarea chirurgicală este ideal de făcut la vârsta de șase luni, nu mai târziu, fiindcă sunt copii care pot dezvolta în timp stenoză și nu mai pot urina. Sunt copii care nu vor mai avea o dezvoltare sexuală corespunzătoare”, ne-a mai spus dr. Cristina Ivan, care a subliniat că în România nu există specializarea de urolog pediatru, dar că sunt urologi care au pacienți copii și chirurgi pediatri care rezolvă astfel de cazuri cu succes.

„Noi, în cadrul spitalului Regina Maria Cluj, lucrăm într-o echipă cu un chirurg pediatru. Corecția chirurgicală a hipospadias-ului nu este operație ușoară. Este una dintre cele mai complexe operații și este important să o facem bine, iar pentru asta trebuie să ai o pregătire suficient de bună și de riguroasă și o cazuistică suficient de mare și solidă”, a afirmat medicul urolog.

„Am mers undeva prin octombrie la doamna doctor și atunci l-a programat în decembrie pentru cistoscopie, iar în februarie l-a programat la operație. Ne-a spus doamna doctor că o să dureze ceva până la operație, fiindcă avea foarte multe intervenții programate”, a mai povestit mama băiatului, Angelica Vintonescu.

În cazul băiatului în vârstă de 10 ani, cel mai dificil moment operator a fost construcția uretrei, după cum a precizat medicul urolog, care și-a pus toată știința la bătaie ca problema lui Gabriel să fie rezolvată. Medicul a făcut atât reconstrucție de uretră, cât și reconstrucție peniană.

Ca oricărui copil și lui Gabriel i-a fost frică de operație.

,,A avut emoții și mă tot întreba: Mami da, sigur o să fiu bine? Sigur n-o să mor? L-am încurajat că era tare speriat. Toată lumea l-a încurajat, și eu și sora lui și bunicii, inclusiv doamna doctor care i-a explicat așa frumos totul ca să înțeleagă. Când l-au dus la operație, zicea doamna doctor că s-ar putea să mai fie nevoie să-i facă o intervenție după șase luni, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am scăpat. Doamna doctor a făcut tot ce trebuit, iar Gabriel este bine, este la fel ca orice copil normal”, ne-a mai povestit mama.

Emoțiile copilului și temerile mamei au fost înlăturate cu ajutorul echipei de la Spitalul Regina Maria Cluj.

Cazul lui Gabriel este un caz din păcate tipic țării noastre, în care copii din anumite zone ale României nu au acces atât de ușor la un centru universitar și ajung mult prea târziu pentru probleme care pot fi rezolvate mult mai elegant și mult mai ușor din timp sau la naștere. De multe ori, copiii ajung prea târziu cu astfel de probleme și de aceea este important ca astfel de patologii sau de situații să fie cunoscute, să ridice un semn de alarmă. Dr. Cristina Ivan, medic urolog, Spitalul Regina Maria Cluj

De cazuri medicale ca al lui Gabriel Vintonescu nu duce lipsă medicul urolog de la Cluj. Cazurile complexe au devenit destul de frecvente, de aceea îi sfătuiește pe părinții de băieți să meargă din timp la specialist cu copiii pentru a evita complicațiile și chiar multiplele intervenții chirurgicale necesare în anumite situații.

,,Câteodată, ne este mai ușor să facem prima intervenție chirurgicală decât să rezolvăm un pacient după trei-patru intervenții făcute în altă parte. Majoritatea copiilor vin de mici, adică de la vârsta de șase luni și atunci este mult mai ușor și pentru ei și pentru noi. Dacă în privința copilului până la vârsta de șase luni aveți cel mai mic dubiu că penisul nu arată cum trebuie, că ceva nu este la locul lui, este mai ușor să mergeți cu el la un consult de specialitate decât să ajungeți atunci când lucrurile nu se mai pot repara sau când e mult prea târziu”.

Acum Luka Gabriel Vintonescu este bine, s-a recuperat rapid, a făcut kinetoterapie de recuperare a planșeului pelvin, și-a reluat școala, fiindcă lipsise destul de mult în perioada în care a fost bolnav. Este un copil normal și se bucură de joacă și de prieteni.

