Băluță și Alexandrescu vor să conducă Bucureștiul, dar n-au venit la o invitație a Facultății de Arhitectură și Urbanism / Tăcerea lor mizează pe o mare surpriză pe 7 decembrie

Cursa pentru Capitală s-a transformat într-o miză uriașă: politic, economic, dar și civic. Pe tendințele din acest moment, Bucureștiul poate ajunge în răspunderea oricăruia dintre primii 3-4 candidați, inclusiv în dezvoltarea unor scenarii care pentru unii oameni par salvatoare, iar pentru ceilalți, un coșmar.

Nemulțumirea oamenilor e un bun public. Iar alegerile au acest rol de anduranță a democrației: să exprime nemulțumirea cetățenilor.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” i-a chemat pe candidații la alegerile pentru București, împreună cu HotNews, la o discuție inedită: fiecare dintre ei, singur, în mijlocul a 12 studenți.

Candidezi să conduci o Capitală unde vei face față unor decizii grele, dar nu suporți întrebări de la tineri

Au venit studenți de la Arhitectură, Construcții, Politehnică și alte câteva facultăți, legate de ce înseamnă viața unui oraș cu 2 milioane de locuitori. Întrebările au fost despre locuințe, dezvoltatori imobiliari, trafic, costurile orașului și alte teme concrete. Exact ce-i preocupă pe toți cetățenii. Cu plusul că tinerii studenți dedică niște ani din viață studiilor acestor domenii și au, prin urmare, un grad mai ridicat de cunoaștere a situației.

Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă au venit. Dialogul fiecăruia cu tinerii nu a fost simplu. Unele întrebări au tăiat ca foaia de hârtie. Nici nu e bine să fie simplu. Un primar are probleme mult mai mari decât o conversație, oricât de tăioasă și informată ar fi aceasta. Un test de acest gen e elementar.

Daniel Băluță și Anca Alexandrescu nu au venit. Am crezut, până în ultimul moment, că nu vor fugi. De ce să nu vină? E ilogic. Dacă e adevărat că ei sunt printre favoriți, și sunt, de ce să nu discute cu studenții? Facultatea de Arhitectură nu are nicio agendă politică. Nu era o dezbatere între contracandidați. Era o conversație cu cei în vârstă de 20-25 de ani, cei pentru care, până la urmă, se fac investițiile acestui oraș, care vizează decenii de acum înainte.

De ce au fugit? Pentru că tăcerea poate favoriza o mare surpriză

În aparență, exact ca la școală, pentru cei absenți, au fost certați cei prezenți: Ciucu și Drulă și-au primit porția de întrebări de la studenți. Dar nu sunt sigur că Băluță și Alexandrescu nu au pierdut, în realitate. Disidența lor, căci amândoi politicienii joacă această carte, unde se exprimă, până la urmă? Doar în mediile aranjate? Asta nu arată ca o disidență, ci ca un alt fel de plan.

Nemulțumirea este un bun public. Dar nemulțumirea nu are niciodată un singur sens. În această campanie nu sunt întâlniri între candidați. Nu sunt nici măcar discuții cu studenții. Se cultivă absenteismul.

Băluță și Alexandrescu mizează pe o prezență mică la vot

Gândiți-vă cum îi convine absenteismul: celor care au cel mai disciplinat electorat. Și e meritul acelor oameni că sunt convinși că merită să voteze. Problema e a celor care nu vor să voteze.

Cu astfel de episoade, limpezi precum geamurile mari ale Facultății de Arhitectură, bucureștenii își pot da seama că tăcerea e cultivată intenționat, în pregătirea unui șoc. Tăcerea favorizează, în realitate, adevăratul aranjament care să captureze Bucureștiul.

Ceea ce pare o rundă de alegeri cu participare mică se poate transforma într-un val. Miza nu e orașul sau bugetul de miliarde de euro. Miza sunt oamenii orașului care, dacă vor să se exprime, atunci au cuvântul la vot.