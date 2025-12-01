VIDEO. Cine sunt candidații la Primăria Bucureștiului care au venit și cei care au refuzat să discute cu studenții despre oraș, la o întâlnire organizată de Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Dezbaterea organizată de HotNews şi Universitatea de Arhitectură cu candidații la Primăria Capitalei Foto: Adi Iacob/ HotNews

12 tineri stau în cerc și în mijlocul lor este un om care le cere votul lor și al locuitorilor Capitalei. Așa au gândit Facultatea de Arhitectură și HotNews 4 întâlniri cu favoriții pentru Primăria Bucureștiului. Nu a fost o dezbatere între candidați, ci un dialog între studenți și fiecare dintre ei. Politicienii au fost invitați în fața studenților în zile separate, la alegerea candidaților. Tinerii au fost flexibili, conștienți de programul greu al candidaților și i-au lăsat să-și aleagă pe aceștia ce zi vor. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și HotNews i-au invitat pe primii 4 în sondaje. Au venit Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu. Nu au vrut să vină Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu.

„Putem să batem palma?”, e reacţia pe care o are Cătălin Drulă atunci când un student la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri se aşază în faţa lui. „Aţi ajuns pe domeniul meu, în sfârşit”, explică apoi Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Studentul acceptă şi bate palma, însă întrebarea sa îl determină pe Cătălin Drulă să facă un pas înapoi: „Îmi pare rău, foarte rău pentru asta”.

Tânărul voia să ştie dacă cel care-i cere votul pe 7 decembrie are vreun plan de a combate problema violenţei în familie în Bucureşti. Și violența contra femeilor. E genul de întrebare pe care studenţii din Bucureşti nu s-au ferit să o adreseze în faţa candidaţilor la Primăria Capitalei, într-o dezbatere inedită pe scena Teatrului Apollo111.

12 audienţe despre Bucureşti

HotNews şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” i-au invitat pe candidaţii cu cele mai mari şanse la Primăria Capitalei să vorbească despre planurile lor pentru Bucureşti, în faţa unora dintre cei mai exigenţi alegători: studenţii care vor locui în oraşul de mâine.

Studenții s-au aşezat în cerc, în jurul candidaţilor, iar apoi au venit pe rând în faţa politicianului, ca într-o scurtă audienţă despre Bucureştiul care li se promite.

Fiecare dezbatere a fost deschisă câte un invitat special: profesorii Dan Marin şi Mihai Duţescu, de la Universitatea de Arhitectură, care au aşezat tema urbanismului în centrul dialogului.

Pe parcursul dezbaterii de peste o oră şi jumătate, jurnalistul Gabriel Bejan de la HotNews a cerut lămuriri şi a urmărit cu întrebări temele pe care candidaţii le-au ocolit în faţa studenţilor.

Studenţii au venit de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Tehnică de Construcţii, Facultatea de Cibernetică Economică sau Universitatea Politehnică.

„Poate am greşit”

„Partidul e mai jos decât mine în încrederea oamenilor, iar acest lucru este folosit exacerbat în campanie”, încearcă Ciprian Ciucu să convingă o studentă despre faptul că va fi transparent cu banii primăriei.

Asta după ce studenta i-a amintit Primarului Sectorului 6 că a plecat dintr-o conferinţă de presă atunci când i s-a cerut tot transparenţă cu privire la contractele PNL cu presa. În cele din urmă, admite: „Poate am greşit şi eu”.

Pe tineri îi interesează pregătirea civilă şi a clădirilor din Bucureşti în faţa unui viitor cutremur. Îi preocupă gestionarea traficului şi a investiţiilor în mijloacele de transport în comun.

Tinerii vor să afle ce investiţii vor face Drulă și Ciucu în comunitate și în locuinţele sociale. Și ce vor să facă politicienii, dacă vor câștiga, în dezvoltarea imobiliară haotică.

Daniel Băluță și Anca Alexandrescu nu au venit.