Băluță spune că părinții lui aveau bani să cumpere cele 8 apartamente cu 480.000 de euro. Câți bani aveau, în realitate

Daniel Băluță a început să distribuie articole publicitare în care neagă informațiile din investigația legată de averea imobiliară a familiei sale, publicată de Snoop și Public Record. Ziariștii au luat fiecare afirmație a primarului și vin cu probe noi.

Publicațiile de investigații Public Record și Snoop au arătat pe 2 decembrie cum:

Pe 21 decembrie 2023, părinții lui Daniel Băluță, pensionari la stat, au cumpărat 8 apartamente într-o singură zi, la prețul total de 480.000 de euro. Pe 19 august 2024, un dezvoltator imobiliar i-a vândut fratelui lui Băluță un teren și o casă chiar în ziua în care primarul Băluță a propus aprobarea PUD pentru un bloc de 6 etaje al aceluiași dezvoltator, în Sectorul 4.

Băluță: „E o fumigenă”

La o zi după publicarea investigației Snoop și Public Record, Daniel Băluță a fost întrebat de jurnaliștii Euronews, la un eveniment desfășurat miercuri, 3 decembrie, despre averea aflată pe numele familiei sale.

Daniel Băluță a vorbit doar despre primul punct, cel al celor 8 apartamente cumpărate, pe 21 decembrie 2023, la RIN Grand Residence, proprietatea familiei Negoiță.

„E o fumigenă, exact așa cum au fost și altele”, a caracterizat el investigațiile.



„Dacă jurnaliștii m-ar fi întrebat cu certitudine aș fi răspuns, dar s-au grăbit un pic, nu e problemă. Nu m-au întrebat deloc”, a declarat Daniel Băluță la conferința de miercuri.

Jurnaliștii publică toate mesajele

Publicațiile Snoop și Public Record l-au contactat pe Daniel Băluță luni, 1 decembrie, înainte de publicarea din 2 decembrie. Primarul Sectorului 4 a fost mai întâi sunat pe telefonul mobil, atât direct, cât și pe aplicația WhatsApp, la orele 15:28 și 15:31.

Băluță a primit întrebările pe WhatsApp, pe SMS și pe e-mail. Reporterul Ana Poenariu a sunat-o și pe Violeta Boerescu, responsabila de comunicare din primărie, însă nici aceasta nu a răspuns.

Daniel Băluță a spus că părinții săi aveau bani ca să cumpere cele 8 apartamente, în valoare de 480.000 de euro. Cum stăteau lucrurile, în articolul Snoop.