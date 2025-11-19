Banca Centrală a Rusiei, anunț despre piața aurului: „Operațiuni de volum echivalent”

Banca Centrală a Rusiei a afirmat miercuri că vânzările și achizițiile sale de aur pe piața internă pentru rezerva bugetară, cunoscută sub numele de Fondul Național de Avere (NWF), au crescut în ultimii ani datorită lichidității sporite a aurului, informează Reuters.

Activele băncii centrale în dolari americani, euro și alte monede occidentale importante au fost înghețate ca parte a sancțiunilor occidentale impuse Moscovei pentru acțiunile sale militare din Ucraina.

În 2023, Rusia a exclus dolarul american, euro și alte monede occidentale din structura monetară a rezervelor sale fiscale, care sunt acum deținute în yuanul chinezesc și aur, cu cote țintă de 60% și, respectiv, 40%.

„Yuanul și aurul sunt active lichide ale NWF. Achiziționarea sau vânzarea de active monetare lichide ale NWF pentru ruble implică efectuarea de către banca centrală a unor operațiuni de volum echivalent pe piața internă”, a transmis banca centrală.

Datorită creșterii prețurilor globale ale aurului, cifra de afaceri a aurului pe piața internă a crescut, permițând băncii centrale să-și intensifice tranzacțiile cu aur. Banca nu a specificat când a crescut volumul tranzacțiilor.

Lichiditatea pieței aurului din Rusia, în creștere

Banca centrală nu poate cumpăra aur de pe piețele internaționale din cauza sancțiunilor. Deși Rusia se clasează pe locul al doilea în lume ca producător de aur, după China, lichiditatea redusă a pieței interne a limitat anterior capacitatea băncii centrale de a-și intensifica operațiunile.

„Deoarece lichiditatea pieței interne a aurului a crescut în ultimii ani, banca centrală efectuează operațiuni echivalente nu numai prin cumpărarea și vânzarea de yuani pentru ruble, ci și parțial prin cumpărarea și vânzarea de aur”, a mai transmis banca centrală.

La 1 noiembrie, activele lichide din NWF, compuse din yuani și aur, se ridicau la 51,6 miliarde de dolari, sau 1,9% din produsul intern brut (PIB) prognozat. Aceste active ar putea fi utilizate pentru a acoperi deficitul bugetar.

NWF păstrează rublele din veniturile excedentare din petrol ale bugetului de stat, în timp ce banca centrală se ocupă de tranzacțiile cu aur și valută străină pentru acest fond. Pe tot parcursul anului 2025, banca centrală a vândut valută străină și aur pe bază netă.

Valuta străină și aurul deținute în numele NWF sunt contabilizate ca parte a rezervelor de aur și valută străină ale băncii centrale, care se ridicau la aproape 720 de miliarde de dolari, inclusiv activele înghețate, cu o pondere a aurului de peste 41%.