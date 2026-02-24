Banca centrală a Ungariei a deschis o anchetă privind tranzacții suspecte cu acțiunile MOL

Banca Națională a Ungariei a lansat o investigație privind unele tranzacții legate de acțiunile grupului petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea nu au încălcat regulile privind tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate, a declarat marți banca într-un răspuns transmis prin email la întrebări ale agenției Reuters.

MOL nu a răspuns deocamdată la întrebările transmise prin email.

„Pe baza unei sesizări depuse, care invocă suspiciunea de tranzacții pe baza informațiilor privilegiate cu acțiuni ale MOL Plc., banca centrală examinează dacă dispozițiile privind interzicerea tranzacțiilor pe baza informațiilor privilegiate au fost încălcate în legătură cu anumite tranzacții asociate emitentului pe piața de capital. În timp ce procedura oficială este în curs, NBH nu poate furniza detalii suplimentare”, a precizat banca.

Banca Națională a Ungariei, banca centrală de la Budapesta, nu a precizat cine a depus sesizarea.

Însă site-ul local 24.hu a relatat mai devreme în cursul zilei de marți că TEBESZ, asociația investitorilor în acțiuni, a depus o sesizare la banca centrală, care în Ungaria este și autoritatea de supraveghere a piețelor de capital.

Suspiciuni privind tranzacțiile cu acțiuni ale MOL după oprirea oleductului Drujba

Reclamația ar viza unele vânzări recente de acțiuni MOL realizate de oficiali ai companiei în zilele care au urmat opririi, la 27 ianuarie, a livrărilor de țiței către Ungaria prin conducta Drujba.

TEBESZ nu a răspuns la întrebările transmise prin email de Reuters.

MOL a declarat pe 16 februarie că a solicitat Ministerului Energiei eliberarea rezervelor strategice de petrol, ca urmare a opririi livrărilor prin conducta Drujba începând cu 27 ianuarie.

Anunțul a venit după ce Ministerul ucrainean de Externe a declarat pe 12 februarie că tranzitul petrolului rusesc către Europa de Est prin tronsonul ucrainean al conductei petroliere Drujba a fost suspendat începând cu 27 ianuarie din cauza unui atac rusesc.

Guvernul Ungariei a anunțat că va bloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, în timp ce Slovacia, o altă țară puternic dependentă de petrolul rusesc, a anunțat că oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina, din cauza situației privind oleductul.