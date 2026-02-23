Slovacia anunță oprirea livrărilor de electricitate de urgență către Ucraina. Fico amenință Kievul și cu blocarea aderării la UE

Premierul slovac Robert Fico a anunțat luni oprirea livrărilor de electricitate de urgență către Ucraina, din cauza întreruperii aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul ucrainean, relatează AFP.

„Având în vedere gravitatea situației și starea de urgență petrolieră decretată în Slovacia, suntem nevoiți să luăm imediat această primă măsură de reciprocitate”, afirmă Robert Fico într-un mesaj video difuzat pe Facebook și transmis totodată și presei.

„Această măsură va fi ridicată de îndată ce tranzitul de petrol către Slovacia va fi restabilit. În caz contrar, vom lua noi măsuri reciproce”, a adăugat el.

Fico a amenințat, de asemenea, că își va reconsidera „pozițiile sale constructive de până acum cu privire la aderarea Ucrainei la UE”, dacă Ucraina „continuă să aducă atingere” intereselor sale.

Premierul slovac amenințase de sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba.

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din UE ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba. Potrivit autorităţilor ucrainene, acest oleoduct, care tranzitează teritoriul său înainte de a livra petrol Slovaciei şi Ungariei, a fost grav avariat de lovituri ruseşti la Brodî, în regiunea Liov.

Însă Fico, citând rapoarte ale serviciilor secrete slovace, a susținut că lucrările de reparaţie sunt încheiate, acuzând guvernul ucrainean că nu reia livrările pentru a exercita „un şantaj” asupra Ungariei, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Slovacia este şi un furnizor european major de electricitate pentru Ucraina, care are nevoie de energie după ce atacurile ruseşti i-au avariat reţeaua electrică. Împreună, Ungaria și Slovacia furnizează aproximativ jumătate din exporturile europene de energie electrică de urgență către Ucraina.

„Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate luni, vor cere companiei de stat SEPS să oprească aprovizionarea cu electricitate a Ucrainei”, a avertizat Robert Fico , sâmbătă, într-o postare pe X.

Și premierul ungar Viktor Orban a făcut o amenințare similară cu câteva zile înainte.