Banca Transilvania revine în Formula 1 la Austrian Grand Prix 2026

Probabil te numeri și tu printre persoanele care s-au uitat măcar o dată la Formula 1. Fie pentru sunetul care îți vibrează în piept înainte de start, pentru duelurile din ultimul tur sau pentru emoția acelor secunde în care totul se decide la limită. Formula 1 nu e doar despre mașini rapide. E despre strategie, curaj și performanță dusă la extrem. Iar Banca Transilvania a ales să nu rămână doar în tribune: a intrat pe aceeași grilă cu performanța, acolo unde fiecare secundă și fiecare decizie contează.

Anul trecut, în august, pentru prima dată, logo-ul unei bănci românești a apărut pe o mașină de Formula 1. A fost mai mult decât un exercițiu de vizibilitate. A fost o declarație despre ambiție, ritm și curaj. Astfel, după interesul generat în 2025, Banca Transilvania (BT) își extinde parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru o cursă adițională: Austrian Grand Prix 2026, desfășurat în perioada 26-28 iunie, la Spielberg.

În 2026, BT va fi partener în cadrul a două etape europene de referință din calendarul competițional:



Austrian Grand Prix (26-28 iunie, Spielberg)

(26-28 iunie, Spielberg) Hungarian Grand Prix (24-26 iulie, Hungaroring)

Spielberg: viteză, precizie și vizibilitate globală

Circuitul de la Spielberg, cunoscut drept Red Bull Ring, este unul dintre cele mai spectaculoase trasee din Europa. Rapid, tehnic, cu diferențe de nivel și viraje care cer decizii la milisecundă, Austrian Grand Prix este o etapă cu vizibilitate internațională majoră.

În acest context, brandingul BT va fi prezent, la fel ca anul trecut, pe monoposturile echipei McLaren, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Vizibilitatea nu este doar simbolică. Este poziționare într-un spațiu asociat cu inovația tehnologică, analiza datelor în timp real și strategii construite pe performanță.

Două curse, o direcție clară

Prin extinderea parteneriatului pentru Spielberg, pe lângă prezența deja anunțată la etapa din Ungaria, BT consolidează o asociere care vorbește despre consistență.

Hungaroring este un circuit tehnic, unde strategia și finețea pilotajului cântăresc decisiv. Faptul că BT este prezentă în două etape europene apropiate geografic de România aduce competiția mai aproape de comunitatea locală.

Mai mult decât logo pe caroserie

Un astfel de parteneriat nu se limitează doar la expunere media. Pe parcursul anului, BT pregătește beneficii și surprize pentru clienți: experiențe premium și mecanisme prin care adrenalina și exclusivitatea din Formula 1 se traduc în avantaje concrete.

Asocierea cu un brand precum McLaren și cu ecosistemul Formula 1 înseamnă conectare la un context global puternic, unde performanța este esențială, iar inovația face diferența între podium și pluton. Pentru BT, această prezență internațională este și un statement despre maturitatea unui brand românesc care se poate situa într-un cadru competitiv global.

România într-un cadru al excelenței

Prin extinderea colaborării pentru Austrian Grand Prix 2026, Banca Transilvania nu doar că își consolidează prezența într-un univers al performanței, ci aduce România într-un context internațional asociat cu inovația la cel mai înalt nivel.

Iar poate cea mai importantă miză nu este doar vizibilitatea pe monopost, ci mesajul transmis: că un brand românesc poate accelera, poate concura și poate rămâne relevant într-unul dintre cele mai exigente ecosisteme din lume.

Articol susținut de Banca Transilvania