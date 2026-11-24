Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, semnarea Convenției privind acordarea garanțiilor – GARANTIS IMM – un instrument de garantare destinat susținerii activității curente și a proiectelor de investiții viabile ale firmelor mici și mijlocii (IMM) din România, inclusiv în cazul startup-urilor.

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